Montegrappa hat einen Füllfederhalter entwickeltThe Batman, der so viel kostet wie drei iPhone 16 Pro Maxs

Wenn Sie ein paar tausend Pfund ausgeben können und nach etwas suchen, um den letzten Batman Day zu feiern, dann haben die Leute von Montegrappa vielleicht genau das Richtige für Ihre Zeit.

Die teuren und hochwertigen Stifthersteller haben eine Auswahl an Kugelschreibern zum Thema The Batman vorgestellt, wobei der teuerste von ihnen ein Füllfederhalter ist, der 3.915 £ kostet. Der Spezialstift ist aus Titan gefertigt, hat einen Besatz aus Edelstahl und Messing sowie eine Feder aus 18 Karat Gold. Es wiegt stolze 122 Gramm, was bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht das idealste Schreibwerkzeug ist, aber es wird mit einer speziellen Box und einem Ständer im Batarang-Stil geliefert, auf dem es ausgestellt werden kann.

Für diejenigen, die etwas Günstigeres suchen, bietet Montegrappa auch einen Tintenroller für 3.285 £ und eine weniger detaillierte Alternative zu Tintenroller und Füllfederhaltern an, die nur 1.620 £ bzw. 2.070 £ kosten.

Würden Sie jemals so viel Geld für einen Kugelschreiber ausgeben?

