Monsters Inc. kommt morgen zu Disney Dreamlight Valley

HQ

Morgen wird ein großer Tag für Disney Dreamlight Valley -Spieler, denn das neueste Update für das Lebenssimulationsspiel wird Monsters Inc. in den Titel bringen. Das The Laugh Floor -Update, wie es genannt wird, wird sowohl Mike Wazowski als auch James P. "Sulley" Sullivan im Spiel debütieren, zusammen mit einer Reihe neuer Quests und Inhaltsergänzungen, die auf dem Pixar-Franchise basieren.

Uns wurde gesagt, dass sich eine neue Realm -Tür öffnen wird, die es den Spielern ermöglicht, das 9-to-5-Erlebnis der Arbeit am Laugh Floor bei Monsters Inc. zu erleben, und dass mit Mike und Sulley, die dem Spiel beitreten, eine Reihe neuer Freundschaftsquests mit neuen Monster-Goodies als Belohnung landen wird. Ansonsten wird uns zusätzlich zu einer Reihe von Monsters Inc. kosmetischen Gegenständen gesagt, dass ein neues Star Path mit einem Lovely Monsters -Thema beginnen wird und dass die Spieler in ihrem Briefkasten nach ein paar Werbegeschenken suchen können, wobei dies die Partners -Statue und das Dreamlight Armor -Outfit sind.

Ein paar weitere, allgemeinere Goodies und Änderungen sind ebenfalls geplant, wobei sich diese auf Scrooge McDuck's Shop, DreamSnaps-Herausforderungen, Fehlerbehebungen und sogar Namensänderungssysteme konzentrieren.

Disney Dreamlight Valley 's The Laugh Floor kostenloses Update erscheint am 28. Februar 2024 auf allen Plattformen.