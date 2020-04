Monster-Boy-Entwickler präsentieren Konzept-Art für nie realisiertes DuckTales-Abenteuer

Publisher FDG Entertainment, das sind die Macher von Monster Boy, haben uns gestern einen sehr schönen Aprilscherz präsentiert. Auf den sozialen Medien des Unternehmens wurde am 1. April ein neues Projekt namens DuckTales Quackshot "angekündigt", das aufgrund seiner wunderschönen Screenshots schnell an Popularität gewann. Der Publisher klärte wenig später auf, dass es sich bei den geteilten Materialien um einen legitimen Pitch an Disney handelt, der allerdings fruchtlos blieb. Die Rechtehalter an den weltbekannten Abenteurern aus Entenhausen haben offenbar kein Interesse an einem klassischen 2D-Plattformer, der uns mit solchen Grafiken umhaut: