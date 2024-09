Monster werden immer noch attraktiv genug sein, um in Moonlight Peaks

Moonlight Peaks ist ein bevorstehendes Lebenssimulationsspiel, in dem du deine gotischen Gaming-Träume ausleben kannst. Ein Vampir zu werden ist nur die Spitze des Eisbergs in diesem Spiel, da du auch dein eigenes Haus anpassen und dich mit einer Stadt voller Menschen interagieren kannst.

Und daten! Moonlight Peaks ermöglicht es dir, deine Beziehung, sei es platonisch oder romantisch, mit einer Reihe von Monstern zu vertiefen. Aber keine Sorge, sie werden nicht alle schreckliche Albträume sein. Art Director Mia Boas erklärte das, als wir uns auf der Gamescom unterhielten.

"Normalerweise versuchen wir einfach, bei den Charakteren zu bleiben, die bis heute noch attraktiv genug aussehen", sagte sie über den Kunststil. "Es soll ein ausreichend breites Sortiment sein, damit jeder etwas nach seinem Geschmack hat. Und ich denke, dass wir interessante, unvergessliche Charaktere haben werden. Sie müssen also eine bestimmte Sache haben, an die man sich erinnern kann, etwas, das auffällt."

Du kannst an vielen Dates in Moonlight Peaks ausgehen, aber nicht alle kommen gut an. Um herauszufinden, wie Sie das Monster Ihrer Träume verzaubern können, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: