Monster Train 2 wurde angekündigt und soll 2025 auf PC und Konsolen erscheinen

Auf etwas überraschende Weise hat Entwickler Shiny Shoe gerade eine Fortsetzung seines Deckbuilders Monster Train angekündigt. Diese vollständige Fortsetzung ist einfach als Monster Train 2 bekannt, und die wirklich aufregende Nachricht ist, dass sie später in diesem Jahr vollständig auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird (noch kein Wort über Switch 2 bekannt), und dass es ab sofort eine Demo dafür auf Steam gibt.

Was Monster Train 2 den Fans bieten wird, so wurde uns gesagt, dass es uns aus den Tiefen der Hölle in "überraschende neue Umgebungen, die hinter den Toren des Himmels warten" führen wird, und dass von uns weiterhin erwartet wird, dass wir das dreistufige Kampfsystem nutzen, aber jetzt mehrere Fraktionen besiegen, die jeweils ihre eigenen strategischen Vorteile und Kampfstile haben.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Führe Krieg gegen hinterhältige neue feindliche Fraktionen, indem du fünf brandneue spielbare Clans anführst, von denen jeder seine eigenen strategischen Vorteile hat und alternative Kampfstile ermöglicht. Shiny Shoe hat Hunderte von neuen und bekannten Karten in Monster Train 2 gemischt, darunter das Debüt zusätzlicher Kartentypen; Raumkarten verleihen einem einzelnen Stockwerk des Zuges mächtige Boosts, Ausrüstungskarten stapeln neue Kräfte auf einzelne Einheiten und bei den Fans beliebte Clan-agnostische neutrale Karten bieten massive Möglichkeiten, die das Blatt wenden können. Der Fortsetzung wurden neue Einheitenfähigkeiten hinzugefügt, die es dem Spieler ermöglichen, eine Fähigkeit nach Belieben zu aktivieren, die einen strategischen Vorteil verschafft, wenn sie zu günstigen Zeiten eingesetzt wird."

Ansonsten wird uns gesagt, dass Monster Train 2 auch ein paar verschiedene Ergänzungen enthalten wird, darunter Zuganpassungen, die Buffs gewähren können, ein Endless Mode für diejenigen, die eine wiederholbare Herausforderung suchen, Daily und Dimension Herausforderungen, Laufmodifikatoren, Bestenlisten und mehr. Dies alles wird im Spiel verfügbar sein, wenn Monster Train 2 an einem unbestimmten Datum später in diesem Jahr erscheint.

Schaut euch unten ein paar Screenshots für das Spiel an.