Monster Train 2 erscheint im Mai für PC und Konsolen

HQ

Erst im Februar erfuhren wir zum ersten Mal von der kommenden Deckbuilding-Fortsetzung des Entwicklers Monster Train 2 Shiny Shoe, als das Spiel mit aktualisierten und verbesserten Mechaniken und Grafiken angekündigt und enthüllt wurde. Darauf können wir nun aufbauen, indem wir über das genaue Veröffentlichungsdatum sprechen, das durch Devolver Digital bestätigt wurde.

Monster Train 2 wird am 21. Mai offiziell für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Dies wird in einem neuen Trailer zum Veröffentlichungsdatum des Spiels angemerkt, den Sie unten in voller Länge sehen können.

HQ

Wie von Monster Train 2 zu erwarten ist, werden die Spieler neben neuen Kartentypen, spielbaren Fraktionen, tieferen Anpassungsmöglichkeiten, Mutatoren, Bestenlisten, neuen Spielmodi und zusätzlichen Herausforderungen auch die Macht von Himmel und Hölle kombinieren, um den Ansturm eines zerstörerischen Titanen zu stoppen.