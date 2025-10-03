Monster: The Ed Gein Story

HQ

"Nur eine Mutter kann dich lieben, Eddie."

Die inzestuöse, manipulativ verdrehte, psychologisch quälende Beziehung zwischen dem jungen Ed Gein und seiner kontrollierenden Mutter auf dem Land vor den Toren von La Crosse, Wisconsin, ist der Ort, an dem die dritte Staffel der Netflix-Serie Monster ihren Anfang nimmt. Wir schreiben das Jahr 1944 und Ed hämmert seinen älteren Bruder Henry zu Tode, nachdem dieser angekündigt hat, die Farm zu verlassen, ihrer psychotischen Mutter zu entkommen und anderswo, weit weg, ein neues Leben zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt wird Ed, der Mörder, geboren. Wenn er zum ersten Mal realisiert, wie einfach es wirklich ist, dem langen Arm des Gesetzes zu entkommen und ein Leben ohne wirkliche Verpflichtungen, Einschränkungen, Verbote, Pflichten oder Pflichten zu führen. Der Rest ist, wie wir sagen, Geschichte. Ein über die Jahre viel publizierter und gut dokumentierter Bericht über den Mann, der immer noch als der schlimmste Serienmörder der Kriminalgeschichte bezeichnet wird.

Ed Gein ermordete hauptsächlich Frauen und eines seiner leidenschaftlichsten Hobbys war es, sie zu zerstückeln, ihre inneren Organe zu essen, sie zu häuten, ihre Haut zu waschen und sie zu Lederkleidern zu verarbeiten. Seine tote Mutter (die an einem Schlaganfall starb, kurz nachdem ihr Sohn Henry tot zu Hause auf der Farm aufgefunden worden war) wurde in ihrem Sonntagskleid in einem Schaukelstuhl oben im Haus der Familie aufbewahrt, und Ed war mehr als glücklich, Zeit damit zu verbringen, sich in seinen selbstgenähten Lederkleidern als seine eigene tote Mutter zu verkleiden und kleine Tänze für ihren verwesenden Leichnam aufzuführen. Nein, schlimmer geht es nicht. Man kann die kranksten Ereignisse in der Geschichte des Verbrechens nicht finden, und in vielerlei Hinsicht scheint es ein wenig seltsam, dass Netflix drei Staffeln gewartet hat, um sich mit Eddies psychotischem Verhalten zu befassen.

Charlie Hunnam von Sons of Anarchy verkörpert Ed und wenn man bedenkt, wie wenig ich seine Arbeit in den FX-Serien, Pacific Rim, The Gentlemen und Rebel Moon mag, hatte ich null Erwartungen, dass er in der Lage sein würde, einen zutiefst verrückten Serienmörder auf eine ausreichend interessante und unangenehme Weise darzustellen. Allerdings zeichnete sich schon in der Pilotfolge ab, dass Charlie wohl zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich hart daran gearbeitet hat, einen Menschen darzustellen und nicht eine schrille, übertriebene Karikatur und es gibt keinerlei Zweifel daran, dass er hier die mit Abstand beste Rolle seines Lebens spielt. Hunnams Darstellung von Gein ist ebenso düster, böse, wahnsinnig, psychotisch und bizarr wie nuanciert und manchmal sehr sanft. Hunnam ist am besten, wenn er die weiche Seite von Ed Gein zum Vorschein bringt und dann mit einer Art schaurigem Unbehagen wirklich auf den Punkt bringt, wie ein verrückter Mensch am ehesten funktionieren wird. Oft erinnert er sich nicht daran, was er eigentlich getan hat. Selten tut er etwas aus purer Wut, sondern ist eher kalkuliert und ruhig, was das Gefühl des Unbehagens nur noch verstärkt.

Werbung:

Wenn Hunnam die "weicheren" Seiten von Gein darstellt, ist er am besten. Die Art und Weise, wie er sein Aussehen, seinen Akzent und seine Stimme verändert hat, ist natürlich beeindruckend.

Genauso gut ist Suzanna Son als Eds Freundin Adeline Watkins. Ihre Beziehung beginnt bei einem Milchshake, bei dem beide etwas sehen... seltsam und abnormal ineinander, was zu einer Romanze und schließlich zu einer Art verrückter Zusammenarbeit führt, in der Adeline, die sich für Fotografie interessiert, Fotos von den mit Kettensägen geschnittenen Leichen macht, die Ed in seiner eigenen Scheune aufgehängt hat. Die Chemie zwischen Suzanna und Hunnam ist brillant und sie zeichnen das Bild einer Beziehung, die voller Dunkelheit und seltsamer Interpretationen dessen ist, was ein nicht-psychotischer Serienmörder als soziale Normalität ansehen würde. Hier herrscht Tiefe, eine Art umgekehrte Menschlichkeit, die mit ausgezeichneter Geschicklichkeit dargestellt wird, und zusammen mit großartiger Kameraführung und hervorragendem Schnitt werden viele der dichtesten Szenen ausschließlich durch sorgfältige, langsame Dialoge aufgebaut, die mit unterschwelliger Spannung und Intensität gefüllt sind. Die Ed Gein Story ist bis ins Mark dicht und nichts wird dem Zufall überlassen oder auf dem Schneidetisch liegen gelassen, was die Geschichte nicht vorantreibt. Meiner Meinung nach gibt es hier keinen Flaum, sondern nur einen zutiefst gruseligen und faszinierenden Einblick in die Gedankenwelt des vielleicht schlimmsten Serienmörders aller Zeiten.

Es wird natürlich dunkel, unangenehm und blutig. Nichts für Zimperliche.

Wir wissen natürlich, dass Ed Gein und seine vielen Morde Alfred Hitchcocks Psycho inspirierten. Der britische Filmmogul machte keinen Hehl aus seiner tiefen Faszination für die Beziehung des damals inhaftierten Mörders zu seiner verwesenden Mutter in den 1960er Jahren und baute natürlich die gesamte Geschichte von Norman Bates darauf auf. Tobe Hooper basierte auch einen Großteil von The Chainsaw Massacre auf den Geschichten von Geins blutigen Hinrichtungen, und die Figur des Leatherface basiert vollständig auf Gein und dem Mord an zwei verlorenen Jägern, die er in seiner Scheune mit der Kettensäge zu Tode gesägt hat, wobei eines seiner Mordopfer die geschundenen Gesichter über sein eigenes geschnallt hat. Zwei der Episoden hier (von insgesamt acht) drehen sich um die Produktion von Psycho sowie das Kettensägen-Massaker, was ein gewagter Weg ist und den Nerv hätte zerstören können, den Hunnam in der Rolle des Gein aufgebaut hat, aber Showrunner Ian Brennan navigiert gut damit und baut eine Erzählstruktur auf, die sich überraschend frisch und wandelbar anfühlt.

Werbung:

Norman Bates, Leatherface und Buffalo Bill in Das Schweigen der Lämmer basieren alle auf den Geschichten von Ed Gein.

Ich mochte die Monster-Staffel über Jeffrey Dahmer und fand die Menendez-Folge in Ordnung, während Ed Gein und die Geschichte seiner vielen Morde als Höhepunkt dieser rußgeschwärzten Serie hervorsticht. Mit anderen Worten, wenn Sie den Mut haben, jemandem dabei zuzusehen, wie er das Herz seines Mordopfers herausschneidet und es zum Abendessen kocht, sollten Sie sich dies auf jeden Fall ansehen.