Monster Jam Showdown Vorschau: Milestone beweist weiterhin seine Exzellenz im Arcade-Rennsport

Milestone entwickelt sich schnell zu einem der besten Rennsportentwickler der Welt. Nach Jahren voller MotoGP-Titel, mehreren Ride -Spielen, zwei beliebten Hot Wheels Unleashed -Projekten und einer Prise Monster Energy Supercross bietet Milestone eine breite Palette von Rennerlebnissen im Arcade- und Simulationsbereich. Im August wird der Entwickler eine neue Serie in sein Line-up aufnehmen, eine, die eine andere Art von Fahrzeug verwendet, als wir es gewohnt sind, wenn auch während der Nutzung der Erfahrungen, die bei der Entwicklung der Hot Wheels -Spiele gesammelt wurden.

Ich spreche natürlich von Monster Jam Showdown. Der Offroad-Arcade-Racer wird Ende August für PC und Konsolen erscheinen, und da das Veröffentlichungsdatum noch ein paar Monate entfernt ist, hatte ich die Gelegenheit, während meiner Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest in das Spiel einzutauchen. Die Vorschausitzung war nur sehr kurz, aber während der Sitzung konnte ich einen Eindruck von einigen der verschiedenen Spielmodi und allen drei verfügbaren Regionen bekommen, während ich gleichzeitig immer vertrauter mit der Fahrmechanik wurde.

HQ

Monster Jam Showdown basiert auf der Marke Monster Jam, was bedeutet, dass Sie Zugang zu einer ganzen Reihe von echten Marken-Monstertrucks zum Fahren erhalten. Egal, ob es sich um Earthshaker, El Toro Loco, Grave Digger, Sparkle Smash, Yeti, Zombie, Pirate's Curse oder das von mir ausgewählte Fahrzeug Megalodon handelt, es gibt viele Optionen zur Auswahl. Jeder der Trucks scheint brillant detailliert zu sein, was immer deutlicher wird, wenn man in ein Rennen einsteigt und sieht, wie der Schadens- und Zerstörungsmotor sie in Stücke reißt, bis jedes Mal, wenn man mit der Umgebung oder einem rivalisierenden Rennfahrer kollidiert, nur noch ein Metallrahmen übrig bleibt.

Da es sich um ein Monstertruck-Rennspiel handelt, ist die Mechanik nicht so flüssig und reaktionsschnell wie bei anderen Rennspielen. Diese Trucks haben sehr wenig Abtrieb und enorme Mengen an Drehmoment und Rutsch mit minimalem Input, was bedeutet, dass es sich unabhängig vom Gelände immer so anfühlt, als würde man über die Strecke gleiten und Schwierigkeiten haben, eine Ideallinie einzuhalten und Unfälle zu vermeiden. Es ist definitiv ein Spiel, das eine Anpassungsphase erfordert, da sich diese Trucks eher wie Wasserfahrzeuge anfühlen als wie normale vierrädrige Autos. Das war definitiv etwas, womit ich bei der Vorschau des Spiels ein wenig Probleme hatte, vor allem, als Milestone mich damit beauftragte, die Steuerung in der Luft zu meistern, mit der man anpassen kann, wie sich der Truck durch die Luft bewegt, um entweder ein paar Tricks zu machen oder stattdessen nach einem Sprung sicher zu landen. Dieses System drehte sich um die Verwendung der Analogsticks als Orientierungshebel und erfordert, ähnlich wie bei den Kernantriebssystemen, ein wenig Übung, um es zu beherrschen.

Werbung:

Betrachtet man die spielbaren Regionen, so hat sich Milestone darauf geeinigt, drei Orte anzubieten. Colorado ist bergiger und bietet viele Feldwege, Death Valley bietet ein trockeneres Klima mit vielen felsigen Hindernissen und Gefahren, die es zu vermeiden gilt, und Alaska führt ein gefrorenes Ödland ein, durch das man rutschen und rutschen kann. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen, aber ich habe keinen großen Unterschied bemerkt, wie die Steuerung und die Fahrmechanik je nach Region geändert werden. Die Lastwagen fühlten sich wie eine Handvoll an, egal ob auf Eis, Schmutz oder Schlamm. Was ich zu den Locations sagen möchte, ist, dass sie visuell sehr unterschiedlich sind und in ihren einzigartigen Präsentationen viel bieten.

Monster Jam Showdown wird zum Start 10 Spielmodi bieten, von denen ich mir den Luxus leisten konnte, drei davon zu testen. Das traditionellere Circuit Racing fordert dich auf, gegen eine Gruppe anderer Rennfahrer für einen Showdown über mehrere Runden anzutreten. Wenn Sie in letzter Zeit ein Rennspiel gespielt haben, wird sich dieser Modus sehr vertraut anfühlen. Head-to-Head ist auch sehr einfach zu visualisieren, da es sich um ein buchstäbliches Eins-gegen-Eins-Rennen gegen einen rivalisierenden Truck handelt. Hier gibt es nicht viel hinzuzufügen. Der Freestyle -Modus hat die Luftmechanik jedoch wirklich auf die Probe gestellt. Die Idee in diesem Modus ist es, zu gewinnen, indem man die beste Punktzahl erzielt, indem man eine Kombo beibehält, die man durch das Zerstören von Werbetafeln und anderen zerstörbaren Objekten erhält, indem man Drifts erfolgreich abschließt und gelegentlich Flips und Tricks in der Luft macht. Da ich während der Vorschausitzung nicht in der Lage war, die Luftmechanik zu beherrschen und immer noch versuchte, auch die Fahrsysteme in den Griff zu bekommen, war ich in diesem Modus abscheulich und scheiterte kläglich, aber es beweist, dass in diesem Spiel viel mehr steckt, als auf den ersten Blick verfügbar zu sein scheint.

Werbung:

Wenn man all diese Modi, Orte, verfügbaren Trucks und die Steuerungsmechanik hinzufügt und sie mit Boosting-Systemen und einer Vielzahl von Online- und Offline-Multiplayer-Elementen kombiniert, scheint es ziemlich klar, dass Milestone hier auf einem anderen Arcade-Rennsieger ist. Monster Jam Showdown hat nicht die Präzision der Hot Wheels Unleashed -Spiele, aber es bietet etwas Einzigartiges, und zweifellos wird das viele interessieren, wenn es in ein paar Monaten auf PC und Konsolen erscheint.