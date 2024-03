Monster Jam Showdown mit einem ersten Trailer angekündigt

Wenn du große Autos mit riesigen Rädern magst, ist Milestone genau das Richtige für dich, denn sie haben gerade Monster Jam Showdown angekündigt, ein Spiel, das auf Monstertrucks basiert. Es scheint eine unbeschwerte Interpretation des Konzepts zu sein, mit beiden Rennen in verschiedenen Umgebungen sowie arenabasierten Shows.

Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass uns die Offroad-Strecken ein wenig an die klassische Motorstorm -Serie erinnern - was natürlich auch gut so ist. Monster Jam Showdown erscheint noch in diesem Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox.

Und mit all dem, was gesagt wurde... Seht euch den ersten Trailer und die Screenshots unten an.