Monster Jam Showdown

Rennspiele, die in einer offenen Welt stattfinden, haben etwas mit mir gemacht. Ich kann sicherlich immer noch diejenigen schätzen, die sich nur an Strecken halten und viel von der Erfahrung wegnehmen, die insbesondere die Forza Horizon -Serie bietet, aber ich finde, dass ich ein wenig eine mentale Anpassung brauche, wenn ich merke, dass die Freiheit begrenzt ist und ich in regelmäßigere Rennen nach Rennen geworfen werde, und wenn man sich von all den Stunden des Sprintens auf Straßen zum nächsten Ziel trennt.

Der italienische Entwickler Milestone hat eine solide Vita mit Renntiteln hinter sich, wobei die Serien Hot Wheels und MotoGP die beiden größten Beispiele sind. Diese Veteranen entwickeln diese Art von Spielen seit Mitte der 90er Jahre und jetzt stehen große Monstertrucks auf der Speisekarte. Das erste, was mich beeindruckt, ist der Detailgrad dieser riesigen Fahrzeuge, bei denen das Unreal Engine sehr gute Arbeit leistet, um die Grafik in einer Art Mischung aus realistisch und ein wenig cartoonartig darzustellen. Es ist als Ganzes sehr schön, wenn auch mit einem etwas plastischen Look, aber ich bin definitiv beeindruckt von der Optik. Es fließt auch gut, wenn sich diese Trucks durch die Umgebungen schlängeln. Für diejenigen, die sich mit Monstertrucks auskennen, gibt es hier eine Reihe berühmter Modelle und es ist eine Freude, sie so authentisch nachgebildet zu sehen.

Du kannst drei deiner Monstertrucks in der Garage vorführen. Ich hätte gerne die Gelegenheit gehabt, zwischen den verschiedenen herumzulaufen und sie genauer zu untersuchen.

Uns werden 10 verschiedene Arten von Spielmodi angeboten, und obwohl die Vielfalt dieser Wettbewerbe gut ist, geht es hauptsächlich darum, einfach auf verschiedenen Strecken Rennen zu fahren. Die Karte des Spiels, auf der du an verschiedenen Rennen teilnimmst, ist in verschiedene Zustände unterteilt und bietet eine große Vielfalt an Umgebungen, von verschneiten Landschaften mit schrecklichen Schneestürmen über wunderschöne Wälder bis hin zu felsigen Bergen und Wüsten. Es ist jedoch nur allzu vertraut, denn obwohl seine Designänderungen und Wettereffekte ihren Teil dazu beitragen, ein neues Erlebnis zu schaffen, reicht es nicht aus, um zu beeindrucken. Auch eine direkte Simulation beim Fahren gibt es nicht, denn obwohl es ein spürbares Gewicht und das nette Detail gibt, dass die Räder der Trucks gerne unabhängig voneinander agieren, gilt hier reines Arcade-Racing. Bei eher schwimmfähigen Fahrzeugen ist es trotz ihrer Größe nicht sehr realistisch, was noch deutlicher wird, wenn man die Rennen fährt, in denen man Tricks machen muss. Ziel ist es, in einer bestimmten Zeit zu springen, sich zu drehen, zu schleudern und zu landen, um Punkte zu sammeln – und dabei können sich die Trucks schon recht seltsam verhalten. Es gibt eine klare Abkehr vom Realismus hin zu unbeschwerter Unterhaltung.

Neben reinen Rennen gibt es noch einige weitere Spielmodi.

Es ist eine sehr gute Sache, dass man frei wählen kann, wohin man auf der Karte gehen möchte - obwohl einige Rennen natürlich freigeschaltet werden müssen - damit man an den Rennen teilnehmen kann, auf die man Lust hat. Die Abwechslung ist einfach besser, wenn man zwischen reinen Rennen oder einer Wettkampfform, bei der man für eine gewisse Zeit Erster sein muss, wechseln kann. Das Angebot an Inhalten ist nicht riesig, aber es reicht aus und ich habe während meiner Zeit damit zu schätzen gewusst, dass ich die Erfahrung sowohl mit Umgebungen als auch mit Rassen variieren kann.

Auf der Rennstrecke steht das Fahrgefühl im Vordergrund und was vor allem auffällt, ist die Tatsache, dass man Vorder- und Hinterrad mit separaten Joysticks steuert. Es bietet einen schönen Gleiteffekt durch Ecken und wenn Sie es beherrschen, können Sie sich wirklich reibungslos fortbewegen. Sie können mit einem klassischen Schub beschleunigen, den Sie sich verdienen, indem Sie gegen Dinge wie verschiedene Schilder auf der Strecke prallen, und das ist wirklich alles, was es beim Fahren gibt. Es ist sehr einfach und Sie können sowohl einstellen, wie schwierig Ihre computergesteuerten Gegner sein sollen, als auch Hilfe bei der Lenkung für diejenigen erhalten, die Hilfe benötigen. Ich merkte jedoch schnell, dass die Lenkunterstützung eher ein Hindernis als eine Hilfe sein könnte, und so wurde sie natürlich schnell abgeschaltet. Allerdings schien das Spiel diese Einstellungen nicht immer speichern zu wollen, so dass ich vor jedem Rennen überprüfen musste, ob dies wirklich ausgeschaltet war... Sonst könnte ich mich mitten in einem Rennen wiederfinden, in dem der Betreuer meinte, ich solle mehr nach links abbiegen, während ich nach rechts abbiege.

Die Umgebungen sind schön und die Abwechslung ist gut. Nach ein paar Rennen in jedem Bereich fühlt es sich jedoch etwas repetitiv an.

Das Spiel bietet auch die Möglichkeit, die meisten Spielmodi online und mit geteiltem Bildschirm zu spielen, und obwohl diese Spielmodi zusammen mit vielen Herausforderungen gut sind, fühlt sich das Spiel in anderen Bereichen auch etwas eingeschränkt an. So gibt es zum Beispiel keine Möglichkeiten, Ihre Garage speziell zu besichtigen. Du kannst auswählen, welche drei Fahrzeuge du aus den insgesamt vierzig Trucks, die du sammeln kannst, anzeigen möchtest, und du kannst anpassen, in welcher Pose sie sein sollen, aber das ist alles. Es gibt keine Möglichkeit, sie sich genauer anzusehen, keine Informationen, die mit den verschiedenen Modellen oder ihrem Design verknüpft sind. Sie können den Fotomodus des Spiels aktivieren, wenn Sie Details ein wenig mehr bewundern möchten, aber es ist das Gefühl, dass die Präsentation und die Menüs ein wenig vernachlässigt werden, das weh tut. Alles fühlt sich sehr reduziert und einfach an, was um die Wettkämpfe selbst herum ist, was schade ist. Es ist schön, ein Rennspiel zu haben, das nicht zu viele verschiedene Dinge zum Sammeln auf dich wirft, aber es lässt das Spiel auch ein bisschen zu einfach wirken. Die Entwickler selbst haben einen umfassenden Weg nach vorne mit vielen zusätzlichen Inhalten versprochen, aber ja, es fühlt sich so an, als würde beim Start das kleine Extra fehlen.

Die Grafik ist wirklich beeindruckend mit einem Fotomodus, mit dem Sie erstaunliche Bilder machen können.

Ob Sie das zu schätzen wissen, hängt sehr davon ab, wie sehr Sie diese speziellen

Fahrzeuge als alles andere. Ich denke absolut, dass das Fahrgefühl eine Stärke ist und es macht wirklich Spaß, auf vielen der verschiedenen Strecken herumzusausen. Aber trotz der verschiedenen Spielmodi und unterschiedlichen Umgebungen geht es nur darum, zu entscheiden, was als nächstes gespielt werden soll, und es wird sehr flach ohne eine direkte detaillierte Präsentation. Es gab keine Notwendigkeit für eine direkte Geschichte, aber eine Art Kontext in einer Art Karrieremodus hätte viel für die Motivation getan, weiterzumachen. Es ist zu reduziert, vor allem, da die Herausforderungen, die du zu meistern versuchst, nur in einem Menü erwähnt werden und du sie nacheinander abhakst. Selbst die Wahl des Fahrers ist nur eine anonyme weibliche oder männliche Silhouette und es ist eines von vielen kleinen Dingen, die das Gefühl haben, dass etwas in Bezug auf die Präsentation über den Rennsport hinaus fehlt.

Wenn du schon immer auf der Suche nach Monstertrucks bist und Tricks machst und mit ihnen Rennen fährst, dann erfüllt Monster Jam Showdown das Bedürfnis ganz gut, ohne direkt aufregend oder revolutionär zu sein. Es macht ziemlich viel Spaß und ist vor allem stylisch und letztendlich ein perfektes Rennspiel mit coolen Fahrzeugen.