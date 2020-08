Monster Hunter: World steigt auf über 16 Millionen Verkäufe

Capcoms scheint ihre Pechsträhne überwunden zu haben, denn viele starke Serien haben in den letzten Jahren ein gigantisches Comeback gefeiert. Alles begann mit dem Start von Monster Hunter: World, einem Spiel, das auf großartige Verkaufszahlen und solide Kritiken stieß. Seit dem Januar haben die Japaner eine Million neue Fans in der tollen Monsterhatz begrüßen dürfen, wie das Unternehmen kürzlich in ihrem Quartalsbericht bestätigte. Damit liegt das Game nun bei insgesamt 16 Millionen Exemplaren, die neue Iceborne-Erweiterung hat laut dem Hersteller wiederum 5,8 Millionen Exemplare verkauft. Seit dem März ist das eine Steigerung von ca. 800.000 Einheiten.

You're watching Werben