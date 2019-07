Monster Hunter World: Iceborne-DLC bietet straffere Herausforderungen

Unerfahrene Spieler von Monster Hunter: World könnten am 6. September mit dem Start der großen Iceborne-Erweiterung von einem eiskalten Content-Drop erschlagen werden. Executive und Art Director Kaname Fujioka hat kürzlich mit Game Informer gesprochen und angemerkt, dass dieser Abschluss eine echte Herausforderung darstellen wird:

"Wir haben uns das Feedback von Spielern zu Herzen genommen, die höhere Schwierigkeit[sgrade] und Herausforderungen wollten, und das wirklich umgesetzt", sagte er.

"Es ist nicht so, dass Spieler, die neu bei Iceborne sind, in das Spiel einsteigen und eine plötzliche [...] Schwierigkeitsspitze spüren, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben. Einer der Aspekte, die von den Spielern angemerkt wurden, betrifft die Anzahl der Optionen, die sie zur Verfügung haben. Das ist etwas, das wir diesmal angepasst haben. Es gibt ein höheres Volumen an schwierigen Herausforderungen, die ihr im Spiel versuchen könnt. Gleichzeitig [lässt sich] eine natürliche Schwierigkeitskurve beobachten, die es den Spielern erleichtert, den Anspruch natürlich zu genießen."

"Ich denke für Spieler, die direkt nach dem Ende der Geschichte [des Hauptspiels ins DLC springen] wird es schwieriger sein, in den neuen Meisterrang von Iceborne zu wechseln", fährt der Entwickler fort. "Doch Spieler, die sich eingehend mit den Inhalten von Monster Hunter: World und den anschließenden Updates befasst haben, werden einen viel reibungsloseren Übergang [...] spüren, als andere Spieler."

Im selben Interview spricht Fujioka außerdem über den Schwierigkeitsgrad, den ein Jägerduo erlebt. Dabei geht es darum, dass die Lebenspunkte und der verursachte Schaden von Monstern neuerdings in Relation zur Anzahl der Spieler steht. Und diese Werte werden angepasst, sobald ein Spieler das Match plötzlich wieder verlässt.

You watching Werbung