Monster Hunter World: Iceborne startet Frühling mit elegantem Festival

Um den Frühlingsanfang in Monster Hunter World: Iceborne auf elegante Weise zu feiern, hat Capcom das sogenannte Full Bloom Festival aufgebaut. Bis zum 7. Mai können aktive Jäger an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen und eine Reihe thematischer Details genießen, von Dekorationen bis hin zu sehr schicker Kleidung und Accessoires. An jedem Tag, an dem ihr bis zum Ende des Events ins Spiel kommt und euch mit den Servern verbindet, erhaltet ihr ein Ticket, mit dem ihr spezielle Rüstungen herstellen oder Ornamente für die Waffe erhalten könnt. Es gibt sogar niedliche Ausrüstungsgegenstände für unseren Palico und ein paar weitere Überraschungen. Weitere Informationen zum Full Bloom Festival verrät euch Capcom in diesem Beitrag.