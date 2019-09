Monster Hunter World: Iceborne

You watching Werben

In Iceborne wird es kalt, doch die Monster aus dem Master Rank werden euch ganz sicher ordentlich einheizen.

Monster Hunter: World hatte ich damals auf dem PC gespielt, doch der frostige Iceborne-Inhalt landet zuerst auf der Konsole (und jagt voraussichtlich im Januar unsere Computer). Das Add-On wird mit Jägerrang 16 freigeschaltet, den erhält man automatisch, nachdem der Endboss - Xeno'jiiva - zum ersten Mal erschlagen wurde. Um mich ins neue Gebiet zu stürzen, musste ich vorher auf der PS4 also noch einmal das gesamte Spiel abschließen - das sind locker 30 Stunden, selbst wenn man gut durchkommt. Doch weil Capcoms Großprojekt eben verdammt gut ist, sprang meine Jägerin erneut in die bittersüß duftende Venusfliegenfalle, die Monster Hunter: World in Wahrheit ist.

Im Game hat sich seit dem Launch verdammt viel getan. Uns überraschen frische Missionen und Monster aus Final Fantasy und The Witcher 3: Wild Hunt und überall gibt es Jäger, die hunderte Stunden Spielzeit in die Vervollständigung ihrer Kollektion gesteckt haben müssen. Wer diese Phase des Actionspiels erreicht hat, der wird einen leichten Übergang in den Meisterrang genießen, denn die kampfgehärteten High-Rank-Monster dürften wohl ungefähr diesem Spielniveau entsprechen. Doch wer wie ich mit einem lumpigen Möchtegernjäger daherkommt, wird auf kurz oder lang ein bisschen farmen müssen, glücklicherweise macht das in einem neuen Gebiet ja umso mehr Spaß.

Hoarfrost Reach, zu Deutsch Raureifweite, ist eines von zwei neuen Gebieten, die mit dem Add-On ins Basisspiel gelangen. Die frostige Gegend war bereits prominent in der Vorschauphase zu sehen und sie besteht aus 16 zusammenhängenden Arealen, die wir nach und nach freischalten. Die Karte enthält zwar verschiedene Lebensräume, thematisch bleibt es aber kalt, was das Hauptspiel ja immerhin ganz gut ergänzt. Mit voranschreitendem Master-Rank schalten wir neue Missionen frei, für etwas Abwechslung werden wir dabei auch immer mal wieder in die bekannten Areale der Neuen Welt geschickt. Dort terrorisieren stärkere Subgattungen der bekannten Exemplare plötzlich die hiesige Fauna und nach kurzer Hatz meist auch uns.

Kleider machen Leute: Über 20 neue Monster sind in Iceborne enthalten.

Die Story von Monster Hunter World: Iceborne dürfte vielen Spielern egal sein, mir gefällt diese glorreiche Mystifizierung des Biologieunterrichts aber ganz gut: Viele aufgebrachte Legiana verlassen aus einem unbekannten Grund das Korallenhochland in der Neuen Welt und fliegen zu einer Insel, die ganz plötzlich am Horizont aufgetaucht ist. Die eisige Landmasse wird zum zentralen Schauplatz des Add-Ons, da wir dort eine neue Siedlung aufschlagen, Transportrouten sichern und Untersuchungen anstellen. Während sich der Plot entfaltet und wir nach und nach verstehen, was hinter der abweichenden Verhaltensnorm einiger Monster stecken könnte, rücken vor allem die Nebendarsteller auf der großen Bühne zusammen.

Unsere Wildtierexpertin hält zum Beispiel ganze Monologe darüber, wie faszinierend es ist, aufmerksame Erkundungen anzustellen. Außerdem erfahren wir mehr über ihre Vergangenheit, als die meisten Spieler wahrscheinlich je wissen wollten. Die Nebenfiguren werden durch diese Fokussierung tatsächlich etwas nahbarer und das ist sicherlich eine gute Sache. Doch in einem Spiel, in dem unserem Palico-Katzenbegleiter während der Zwischensequenzen mehr Screentime eingeräumt wird, als dem eigentlichen Star der Show, dürfte diese merkwürdige Inszenierung eigentlich gar nicht so sehr ins Gewicht fallen.

Seliana ist jedenfalls unsere neue Operationsbasis, die Astera zu großen Teilen ersetzt und ebenso geschäftig wirkt. Wir finden dort alle wichtigen Gebäude und Personen, erfreulicherweise auch deutlich gebündelter und binnen kürzester Zeit zu Fuß erreichbar. In der Stadt gibt es sogar einige Überraschungen, wie die Steamworks: Dort speisen wir Erze ein und absolvieren ein repetitives Minispiel, um ein paar Items abzugreifen - eine weitere Methode, um regelmäßig an zusätzliche Gegenstände zu gelangen; eine die man aber auch getrost ignorieren kann...