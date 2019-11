Monster Hunter World: Iceborne bringt Resident Evil und Horizon: Zero Dawn zusammen

Monster Hunter World: Iceborne unterstützt seine loyalen Jäger auch nach dem Start, das hat Capcom bereits mit dem Hauptspiel bewiesen. Heute Morgen hat der Entwickler ein Crossover-Event mit speziellen Quest-Reihen gestartet, die Besucher aus Raccoon City einführen.

Leon, Claire und Tyrant/Mister X kommen zu Besuch und helfen euch dabei, Monster zu verkloppen. Ihr könnt zwei Rüstungssets (im Design von Leon und Claire) und zwei Gesten freischalten, außerdem gibt es Deko-Elemente aus Resident Evil 2 für euren privaten Raum. Masterrang 20 ist für das Resident-Evil-Crossover erforderlich. Capcom spricht zudem von einem kostenpflichtigen DLC-Kostüm namens "The Handler's Terrifying Tyrant", das die Wildtierexpertin in den stapfenden Brutalo verwandelt.

PS4-Spieler werden noch diesen Monat in der Lage sein, sich mit Aloy aus Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wild in Monster Hunter World: Iceborne zusammenzutun. Ab dem 21. November können erfahrene Jäger mit Masterrang 24 oder höher ein leichtes Bogengewehr herstellen, das an Aloys Sturmschleuder-Prototyp aus Horizon: Zero Dawn erinnert. Außerdem erhalten wir im Rahmen der Kollaborations-Quest Materialien für die Herstellung von thematisch passender Ausrüstung. Ihr dürft euch sogar einen Anhänger im Stil von Aloys Fokus-Gadget zulegen.

Im Dezember wird sich ein neues Monster in Iceborne herumtreiben, das noch nicht enthüllt wurde. Zu Weihnachten kehrt das saisonale Winterfest zurück, mit dem fast alle vergangenen Event-Quests, Kopfgelder und vieles mehr zurückkehren. Beide Sammelzentren (Astera und Seliana) werden aus diesem Anlass festlich geschmückt. Am 9. Januar startet Monster Hunter World: Iceborne auf dem PC.

