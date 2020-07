Monster Hunter World: Iceborne - Alatreon, Frostfang Barioth und Sommer-Event in Version 14.0

You're watching Werben

Heute hat Capcom in einer neuen Ausgabe ihres Entwicklertagebuchs über das vierte kostenlose Content-Update von Monster Hunter World: Iceborne gesprochen in diesem Zuge Änderungen von Spielversion 14.0 detailliert. Ab dem 9. Juli wird der schwarze Elementardrache Alatreon ins Spiel gelangen, der bereits im Mai geplant war.

Der wütende Bursche hat eine mächtige Phasenexplosion, die großen Schaden auf dem gesamten Schlachtfeld verursacht, wann immer der Drachenälteste sein Element wechselt. Die Spieler brauchen hohe Elementarresistenz gegen Eis-, Feuer- und das Drachenelement, um dagegen zu bestehen (allerdings ist der Wyvern auch jeweils gegen die Elemente empfindlich, die er gerade nicht aufweist). Zur Belohnung bekommen Spieler neue Ausrüstung, die Angriffs-Buffs in Abhängigkeit von eurer aktuellen Elementarresistenz verleihen.

Außerdem erklärte Capcom, dass sie Spieler mit Version 14.0 in den Guiding Lands gezielt nach Monstern suchen lassen wollen, allerdings kostet das einige Vorbereitung und spezielle Materialien. Ebenfalls gezeigt wurde der Frostfang Barioth, eine besonders gefährliche Subspezies des akrobatischen Säbelzahntigers. Der frostige Wyvern wird wohl nur in einer gehärteten Version verfügbar sein, vom 7. bis zum 19. August ist eine entsprechende Event-Quest vorgesehen.

Bevor ihr euch richtig abkühlt, wird der Sommer in Monster Hunter: World Einzug erhalten. Die Entwickler werden vom 22. Juli bis zum 6. August in ihrem saisonalen Event Karneval feiern. In Seliana genießen Jäger das „Sizzling Spice Fest" (in Astera das Summer Twilight Fest) mit luftigen Event-Outfits und jeder Menge Federn - ganz im Stil vom legendären Karneval in Rio. Es gibt viele spannende Kopfbedeckungen und anderen Spaß, den die Fans so sehr schätzen. Einen Blick auf die Zukunft hat das Entwicklerstudio ebenfalls geworfen, denn sie planen bereits ein fünftes kostenloses Content-Update mit einem zurückkehrenden Monster. Infos gibt es noch nicht, da alle gerade ein bisschen die Hüften schwingen lassen.

