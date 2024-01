Monster Hunter: World hatte gerade seinen besten Tag seit Jahren

HQ

Es kommt nicht oft vor, dass ein Spiel mehrere Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung einige seiner höchsten Spielerzahlen verzeichnet, aber genau das ist mit Monster Hunter: World passiert.

Zum Auftakt des neuen Jahres hat Capcoms Action-Titel die größte Anzahl von Spielern auf dem PC seit über drei Jahren angezogen, wobei SteamDB enthüllte, dass das Spiel gestern, am 1. Januar, insgesamt 136.187 Spieler angesammelt hat. Dies ist bei weitem nicht der Allzeit-Höhepunkt des Spiels auf Steam, der bei der Veröffentlichung vor etwa sechs Jahren erreicht wurde, aber es ist immer noch eine beeindruckende Leistung, besonders für einen Titel, der 2018 debütierte.

Der Grund, warum das Spiel diesen Zustrom von Spielern erlebt hat, liegt wahrscheinlich an dem kürzlichen Verkauf, bei dem es zu einem der niedrigsten Preise aller Zeiten angeboten wurde, was in Kombination mit der kürzlichen Ankündigung von Monster Hunter: Wilds wahrscheinlich dazu führte, dass viele in Scharen zum Spiel strömten, um es auszuprobieren.

Danke, PC Gamer.