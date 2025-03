Monster Hunter: Wilds zwingt dich zu bezahlen, um das Aussehen deines Charakters zu ändern

HQ

Hat dir das Aussehen deines Charakters in Monster Hunter: Wilds nicht ganz gefallen? Kein Problem. Capcom ist so freundlich, dich das ändern zu lassen – aber nur einmal. Danach musst du deine Brieftasche öffnen und 6,99 € ausgeben, was dir drei In-Game-Gutscheine einbringt, mit denen du deinen Charakter jeweils einmal modifizieren kannst.

Ein ähnliches Paket gibt es auch für Ihren charmanten katzenartigen Begleiter zum gleichen Preis. Zusätzlich gibt es ein gebündeltes Paket, das dir sechs Gutscheine gewährt, die du entweder für deinen Charakter oder deinen pelzigen Freund verwenden kannst.

Was hältst du davon, für Änderungen an der Charakteranpassung bezahlen zu müssen?