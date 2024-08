Monster Hunter Wilds wurde so konzipiert, dass es für alle Spieler zugänglich ist: "Wir versuchen immer, jedes neue Feature auszubalancieren"

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass Monster Hunter: Wilds eines der Schwergewichte des zunehmend gestaltenden Release-Line-ups für 2025 sein wird. Die offeneren Bereiche, die größere Vielfalt an Monstern und die neuen Jagd- und Bewegungsoptionen machen es zu einem vielversprechenden Neuanfang für die Reihe. Und die Regisseure wollen, dass es noch mehr neue Spieler anzieht als Monster Hunter World.

Während der letzten Gamescom haben wir uns wieder mit Director Yuya Tokuda, Producer Ryozo Tsujimoto und Art Director Kaname Fujioka zusammengesetzt, mit denen wir gesprochen und unser vorheriges Gespräch auf dem Summer Game Fest erweitert haben. Auf der Gamescom haben wir über Zugänglichkeit gesprochen und Serienveteranen zurückgerufen, die eine Weile weg waren, wie es bei unserem Redakteur David Caballero der Fall war. Tokuda hat es perfekt erklärt:

"Ich versuche immer, jedes neue Feature, das dem Spiel hinzugefügt wird, so auszubalancieren, dass es nicht nur für die bestehenden Hardcore-Monster Hunter-Fans gedacht ist und nicht nur für Anfänger nützlich ist."

"Also, zum Beispiel der neue Fokusmodus, den wir hinzugefügt haben, ist etwas, das man als zusätzliches Werkzeug in seinem Werkzeugset verwenden kann, wenn man ein Hardcore-Benutzer ist, oder wenn man ein Anfänger ist und es einfach schwieriger findet, die Action und die Positionierung in den Griff zu bekommen, dann ist der Fokusmodus eine wirklich nützliche Möglichkeit für dich, deine Angriffe richtig zu zielen. Ich denke, jedes Mal, wenn wir uns selbst herausfordern und die Erfahrung weiter vorantreiben, stelle ich immer sicher, dass wir in unseren Köpfen simulieren, wie sich das auf jede Art von Spieler auswirken wird, die wir haben."

Unser vollständiges Gamescom-Interview findet ihr unten: