Monster Hunter: Wilds: Was ist nach dem Abspann und der Liste der Kapitel zu tun?

Monster Hunter: Wilds hat einen ungewöhnlich kurzen Story-Modus im Vergleich zu früheren Titeln der Serie sowie den meisten JRPGs. Die Chancen stehen gut, dass Sie das Ende der Geschichte in 12-15 Stunden erreichen, was Sie vielleicht fragen lässt, was Sie als nächstes tun sollen... Und ob es sich lohnt, weiterzuspielen. Unserer Meinung nach lohnt es sich nicht nur: Die besten Teile des Spiels kommen danach.

Um ehrlich zu sein, obwohl das Spiel groß ist und es neue Monster und Story-Beats gibt, ist es nichts Bahnbrechendes: Es gibt keine neuen Umgebungen nach dem Abspann - naja, bis auf eine, und die ist klein. Es gibt neue Monster, und der Schwierigkeitsgrad steigt exponentiell an (mit Gehärtete Monster ), ebenso wie die Anzahl der Dinge, die du herstellen kannst (Rüstungen mit hohem Rang und Artianische Rüstungen und Waffen ).

Am wichtigsten ist, dass Sie, wenn das Spiel Sie auffordert, "die Regionen zu untersuchen und Ihre Herzfrequenz zu erhöhen", in die Spielschleife eintreten, die die Serie von Anfang an geprägt hat: Suchen Sie nach neuen Waffen und Rüstungen, die Sie herstellen können, sehen Sie, welche Materialien Sie benötigen und von welchen Monstern sie stammen, und erledigen Sie Quests, um dieses Monster zu jagen. Bei Bedarf mehrmals. Dann bist du besser geeignet, um gegen härtere Monster zu kämpfen. Oder hilf einem Freund, all das online zu erledigen.

Monster Hunter: Wilds: alle Kapitel und HR-Levelling

Der wahrscheinlichste Zweifel, den Sie während der Hauptgeschichte von Monster Hunter: Wilds haben werden, nachdem Sie den Abspann gesehen haben, ist, wie lange es dauert, ihn zu durchspielen und wie viele Kapitel er hat. Insgesamt gibt es sechs Kapitel im Spiel, und um den Hauptabspann zu sehen, musst du nur die ersten drei beenden. Du beendest Kapitel 1-3 mit HR (Jägerrang) 8.

Keine Sorge, aufgrund der Art und Weise, wie das Spiel deine Herzfrequenz nach den Story-Missionen begrenzt, wirst du deine Herzfrequenz nach den ersten drei Kapiteln viel schneller erhöhen. Die Story gilt als abgeschlossen, wenn Sie HR 40 erreichen.

Das ist jedoch ein wenig trügerisch, da die letzten drei Kapitel nur sehr wenig Story-Inhalt und noch weniger Zwischensequenzen haben. Wenn Sie das Spiel nur wegen der Geschichte und der Charaktere sehen möchten, werden Sie nach den ersten drei Kapit eln nichts Großes verpassen. Mit anderen Worten, wenn Sie aufhören zu spielen, haben Sie ein gutes Verständnis dafür, was das Spiel zu bieten hat.

Wenn du länger bleiben willst, dann deshalb, weil du dich mehr mit der Mechanik des Spiels beschäftigen willst und keine Angst vor längeren und härteren Kämpfen hast. In den Kapiteln 4-6 wirst du viele Male aufgefordert, einfach "die Regionen zu erkunden und deine Herzfrequenz zu erhöhen", was bedeutet, dass du die Freiheit hast, alle Quests und Jagden zu machen, die du willst, um deine Herzfrequenz zu erhöhen, die jetzt unbegrenzt ist.

Kapitel 4: Du beginnst mit HR 8 und es gibt neue Story-Missionen, wenn du HR 15 und HR 20 erreichst.

Kapitel 5: Du startest mit HR 22 und es gibt neue Story-Missionen, wenn du HR 32 und HR 34 erreichst

Kapitel 6: Du startest mit HR 37 und erreichst die letzte Story-Mission bei HR 40

Nach Kapitel 6 kannst du deine Herzfrequenz weiter erhöhen, ohne dass es mehr Obergrenzen gibt. Es gibt neue Nebenquests, aber erwarte keine neuen Monster. Nun, abgesehen von den neuen Monstern, die in den kommenden Monaten und wahrscheinlich Jahren durch DLCs hinzugefügt werden.