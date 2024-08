Monster Hunter: Wilds Verzicht auf geschlechtsspezifische Rüstungen, um den Spielern mehr Freiheit zu geben

HQ

Lange Zeit wurde Monster Hunter von den Fans kritisiert, dass es sich nicht so anfühlte, als gäbe es ein Gefühl der Gleichberechtigung mit den Rüstungen, die die Jäger trugen. Wenn du ein Mann oder ein Mädchen warst, hast du eine ganz andere Ausrüstung, und doch wird sich das alles in Monster Hunter: Wilds ändern.

Im Gespräch mit unserem Chefredakteur bei Gamereactor Spanien, David Caballero, sprach Kaname Fujioka, Executive und Art Director von Monster Hunter: Wilds, über die Entscheidung, mehr ähnliche Designs für den männlichen und weiblichen Rüstungslook zuzulassen.

"Wir hatten schon immer verschiedene Variationen in der Rüstung, sei es bei den Klingenwaffen und der Schützenrüstung, die in älteren Spielen getrennt waren, oder bei der allgemeinen Aufteilung zwischen männlicher und weiblicher Rüstung für die verschiedenen Arten von Jäger-Avataren", sagte Fujioka. "Wir haben uns an klassischere Archetypen angelehnt, bei denen die männliche Rüstung robuster und stärker ist und die weibliche Rüstung weiblicher. Aber ich denke, wir haben viele Leute sagen hören, dass sie die Rüstung wählen wollen, die sie ihrem Jäger anziehen wollen, unabhängig davon, welche Art von Jäger sie erschaffen haben."

"Also haben wir beschlossen, dass wir euch die Wahl und die Freiheit geben, eure Jäger so zu rüsten, wie ihr wollt. Wir hoffen, dass Ihnen das gefällt und Sie Freiheit finden."

Werden Sie Ihre neue Freiheit in Monster Hunter: Wilds genießen? Oder haben euch die alten Rüstungsstile gefallen? Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an: