Monster Hunter Wilds: Tipps und Tricks, die du wissen solltest, bevor du dein Abenteuer beginnst

Monster Hunter: Wilds ist da und kommt mit vielen neuen Funktionen, die das Spiel einfacher machen sollen. Nichtsdestotrotz sind Monster Hunter: Wilds Guides immer noch wichtig, unabhängig davon, ob du ein Neuling oder ein Veteran bist, da es einige Mechaniken gibt, die nicht perfekt erklärt sind, die über die (ziemlich einfache) Kampagne hinausgehen, die du in weniger als 15 Stunden beenden kannst.

Hier habe ich 10 Tipps und Tricks herausgesucht, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mein Abenteuer in Monster Hunter: Wilds begonnen habe.

1. Nehmen Sie sich während der Kampagne Zeit, um anzuhalten und Ihre Ausrüstung zu verbessern

Monster Hunter: Wilds Die Hauptkampagne ist linear gestaltet: Das Spiel wird dir immer sagen, was du tun und wohin du gehen sollst, und der Schwierigkeitsgrad für die Monster ist ziemlich gering, besonders wenn du ein Veteran bist. Dann, nachdem du den Abspann gesehen hast und gebeten wirst, die Gebiete zu erkunden und Missionen anzunehmen, wie du möchtest, kann es sein, dass sich der Schwierigkeitsgrad stark ändert.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Kampagne nicht durchzuschießen (was ich auch getan habe). Nach ein paar Kämpfen kannst du eine Weile anhalten, ein paar optionale Quests erledigen und die Welt erkunden. Auf diese Weise sammelst du mehr Materialien, um deine Ausrüstung zu verbessern.

Du wirst feststellen, dass die meisten Waffen und Rüstungen, die du während der Kampagne geschmiedet hast und die einen niedrigen Rang haben, nach dem Erreichen eines hohen Rangs nicht mehr sehr nützlich sind. Wir empfehlen euch jedoch, euch daran zu gewöhnen, Gemma die Schmiede alle paar Kämpfe zu besuchen, um neue Ausrüstung herzustellen, auch wenn das die Hauptmissionen ein bisschen zu einfach macht...

2. Nutze den zusätzlichen Platz für Sekundärwaffen

Eine der wichtigsten Änderungen in Wilds ist die Möglichkeit, eine Sekundärwaffe auf deinem Seikret zu tragen. Du kannst es jederzeit ändern, wenn du auf deinen gefiederten Freund steigst, indem du rechts auf das Steuerkreuz drückst. Und für mich war das ein Game Changer.

Monster Hunter-Spieler haben in der Regel einen einzigen Waffentyp für das gesamte Spiel, mit dem sie sich wohler fühlen. Früher war es entmutigend, verschiedene Waffen auszuprobieren, als man nur eine zu jeder Schlacht tragen konnte, und man wollte dieses Risiko natürlich nicht eingehen. Dank des zusätzlichen Platzes ermutigen wir euch jetzt, eure bevorzugte Waffe als Primärwaffe zu tragen, und eine Waffe, die ihr nicht so sehr mögt wie eine Sekundärwaffe.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei Waffen des gleichen Typs mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Elementarschäden zu tragen, aber unser Tipp ist, dass du versuchst, alle 14 Waffenklassen im Spiel zu verwenden. Zum Beispiel habe ich seit den Wii-Tagen fast immer die Switch-Axt benutzt, aber jetzt trage ich immer eine andere Waffe bei mir und zwinge mich, sie in jedem Kampf zu benutzen - wenn auch manchmal nur für ein paar Minuten - was das Spiel... Mehr Spaß.

3. Nutze Auto-Crafting, um Tränke automatisch zu erhalten

Mit der neuen Verwendung des Hakens zum Sammeln von Ressourcen aus der Ferne, sogar vom Seikret (mit dem linken Auslöser zum Zielen mit der Schleuder), ist es viel einfacher, natürliche Ressourcen wie Kräuter oder Pilze zu plündern. Wenn Sie das Erlebnis noch schlanker gestalten möchten, können Sie das Auto-Crafting-Tool verwenden.

Öffne das Menü und dann die Handwerksliste. Du siehst alle Rezepte, die du kennst, und einen Schalter, mit dem du das automatische Crafting ein- und ausschalten kannst. Das bedeutet, dass Sie beim Sammeln von Ressourcen automatisch in das Objekt verwandelt werden, wenn Sie genügend Ressourcen haben. Die häufigste Verwendung ist Kraut: Jedes Mal, wenn du eines nimmst, verwandelt es sich in einen Trank, aber andere Formeln sind:



Mega-Trank: Trank und Honig



Gegengift: Gegenmittel-Kraut



Katalysator: Honig und Bitterkäfer



Pflanzliche Medizin: Gegenmittel und blauer Pilz



4. Setze Fokusschläge auf die Wunden der Monster ein

Der neue Fokus-Modus ist das wichtigste neue Gameplay-Gimmick. Es hilft dir, deine Angriffe gezielt zu platzieren und hebt auch die Wunden hervor: Du wirst sie deutlich rot leuchten sehen. Wenn du dann Fokusschlag (R1/RB, auch Bogen und Bogengewehre) auf die Wunde anwendest, verursacht es massiven Schaden und betäubt das Monster, wodurch es zu Fall kommt und du Zeit hast, hart zuzuschlagen. Es zerstört jedoch auch die Wunde und dieser Teil des Körpers des Monsters wird zu einer Narbe, was bedeutet, dass es nicht mehr blutet.

Unser Tipp ist, den Fokusmodus häufig zu verwenden, um Wunden zu erkennen (nicht alle sind bei den Monstern leicht sichtbar) und den Fokusschlag zu verwenden, um viel Schaden zu verursachen.

5. Die neuen drei Züge im Spiel verstehen

Monster Hunter: Wilds hat drei neue Attacken eingeführt, die jedoch nicht alle auf dieselben Waffen anwendbar sind. Die offensichtlichste ist die Schleichattacke, die eine große Neuheit für das Spiel ist: Wenn du dich dem Monster von hinten näherst, ohne dass es dich sieht, erscheint eine Aufforderung auf dem Bildschirm, die es dir ermöglicht, ihm einen massiven Schlag zu versetzen und es manchmal zu betäuben.

Die anderen beiden Attacken sind Power Clash und Offset Attacks. Beides sind im Grunde Konterangriffe: Power Clash (auch bekannt als Perfect Guard) findet statt, wenn du genau in dem Moment verteidigst, in dem ein Monsterangriff treffen wird. Dies hat nur mit Waffen zu tun, die bewachen können (mit der R-Taste). Diese sind Großes Schwert, Schwert und Schild, Lanze, Gewehrlanze, Sturmklinge und Schwere Bogenflinte.

Offset-Attacken sind riskanter, da du gleichzeitig einen Angriff starten musst, während du von dem Monster getroffen wirst. Die Waffen, die entdeckt werden, um diese Angriffe einsetzen zu können, sind Hammer, Schaltaxt, Großschwert, schweres Bogengewehr und Jagdhorn. Jeder hat eine andere, spezifische Kombo, die in der Lage ist, diese Angriffe auszuführen, die als Parade funktionieren.

6. Vergessen Sie nicht, vor der Jagd zu essen

Essen ist immer ein großer Teil von Monster Hunter. Schade, dass die Calicos keine Cantina mehr betreiben, in der man Essen bestellt. Stattdessen müssen Sie das BBQ-Menü in Ihrem Zelt verwenden (sowohl Basislager als auch temporäre Lager). Sie können aber auch den Portable BBQ in Ihrer Tasche verwenden, den Sie automatisch immer bei sich tragen.

Du hast unbegrenzt viele Hauptzutaten: Fleisch, Fisch und Gemüse, die Angriff, Ausdauer und Gesundheit erhöhen. Du kannst andere Zutaten für zusätzliche Fähigkeiten hinzufügen, sowie "den letzten Schliff" wie Honig, der die einzigen Zutaten sind, die aus deinem Beutel kommen.

Eine letzte Sache, die Sie beachten sollten: Während Sie den tragbaren Grill und andere bestimmte Gegenstände mit unbegrenzter Verwendung immer bei sich haben, können Sie sie im Taschenmenü aktivieren und deaktivieren, indem Sie X/B auf dem Symbol drücken. Es ist eine Möglichkeit, die Liste der Gegenstände während der Jagd zu reduzieren und Symbole zu entfernen, die man normalerweise nicht verwendet, wie das Fangnetz, das Fernglas, die Mäntel... Verpassen Sie das nicht: Die Zubereitung von Essen ist ein Muss in diesem Spiel.

7. Denkt daran, die Vorratsgegenstände mitzunehmen!

Mit der neuen Dynamik des Spiels, einer halboffenen Welt, sind die traditionellen "roten und blauen Truhen", aus denen man Vorräte aus dem Lager aus früheren Spielen holen konnte, verschwunden. Stattdessen werden die Vorräte der Mission (hauptsächlich Medikamente und Rationen) während der Fahrt mit dem Seikret abgerufen. Benutze die linke Taste auf dem Steuerkreuz, um auf das Versorgungsmenü zuzugreifen, vergiss nicht, dass du sie hast!

Außerdem sagt Alma dir häufig per Stimme Bescheid, wenn neue Vorräte hinzugefügt werden, was während der Jagd geschieht, sowie jedes Mal, wenn du stirbst und zurück zum Lager "gekarrt" wirst.

8. Verwenden Sie Fallen und Fässer

Über Fallen wird während des Spiels selten gesprochen oder erklärt, vor allem, weil es nach dem Spiel keine Gefangennahmemissionen mehr gibt. Dein Kattun benutzt jedoch ständig Fallen, und du kannst sie auch benutzen.

Es gibt zwei Arten von Fallen. Du setzt sie auf den Boden und die Monster stolpern über sie. In Gefangennahmemissionen - die selten sind - musst du Beruhigungsbomben verwenden, um sie zu fangen, aber du kannst Fallen in Jagdmissionen verwenden, um massiven Schaden ohne Risiken zu verursachen... oder verwende große Bombenfässer und platziere sie neben dem Monsterkopf (du kannst sie mit kleineren, gelben Fassbomben, Wurfmessern oder direkten Treffern mit deiner Waffe in die Luft jagen).

Es gibt zwei Arten von Fallen: Schockfalle erfordert Fallenwerkzeug und Donnerkäfer. Pitfall Trap erfordert Trap Tool und Netz. Sie können ein Netz mit Efeu und Spinnennetz erstellen. Du kannst nur ein Trap Tool kaufen, es kostet 100z im Shop.

9. Schau regelmäßig im Monster Field Guide vorbei

Jedes Mal, wenn du gegen ein neues Monster kämpfst, wird der Feldführer aktualisiert. Du findest es im Pause-Menü, wo du große und kleine Monster sowie Fische und endemisches Leben trennst. Hier findest du interessante Informationen, einschließlich der Anzahl der Monster dieser Spezies, die du gejagt oder gefangen hast.

Abgesehen von anderen meist nutzlosen, aber coolen Daten wie der Größe der Bestien und freischaltbaren Titeln, nachdem du 20-50 Monster jeder Art gejagt hast, kannst du nützliche Informationen wie Schwachstellen, empfohlene Elementarangriffe, effektive Statuseffekte und Materialien sowie die Häufigkeit, mit der sie erscheinen, getrennt zwischen niedrigem und hohem Rang sehen, wenn du das Spiel beendest.

10. Die größte Herausforderung kommt nach dem Abspann

Der Hauptstory-Modus des Spiels ist für einen Monster Hunter oder ein JRPG schockierend kurz. Wenn Sie schnell handeln, werden Sie es wahrscheinlich in 12-15 Stunden schaffen. Das eigentliche Spiel beginnt jedoch danach. Du kommst nur durch 3 Kapitel, bevor du den Abspann erreichst, aber danach gibt es noch einige weitere Kapitel (sowie Story-Beats und Monster). Und natürlich schaltest du eine hochrangige Rüstung frei, was der Hauptgrund dafür ist, Monster immer und immer wieder zu wiederholen.

Um ehrlich zu sein, obwohl das Spiel sicherlich großartig ist, war die Hauptgeschichte ein wenig enttäuschend. Viel mehr Spaß hatte ich allerdings, als das Spiel einen einfach aufforderte, aus freiem Willen Missionen zu erledigen und den Rang des Jägers zu erhöhen. Du wirst härtere Kämpfe finden, du wirst es mehr genießen, die Schauplätze zu erkunden, ohne einem einzigen Pfad zu folgen, und sogar einige Überraschungen... Also, unser letzter und wichtigster Tipp ist... Spielen Sie weiter, nachdem der Abspann läuft!