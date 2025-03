Monster Hunter: Wilds ruft ein dynamisches Design für Xbox Series S/X ab

HQ

Im Zusammenhang mit großen Spieleveröffentlichungen bietet Microsoft Xbox Series S/X-Nutzern in der Regel ein sogenanntes Dynamic Theme an, und nur wenige Spiele sind größer als Monster Hunter: Wilds, was für Capcom in den letzten Tagen alle möglichen Rekorde gebrochen hat - nicht zuletzt als der am schnellsten verkaufte Titel aller Zeiten.

Folglich ist es vielleicht nicht ganz überraschend, dass es jetzt ein Dynamic Theme basierend auf Monster Hunter: Wilds Theme für die Xbox Series S/X gibt, das wie gewohnt völlig kostenlos verwendet werden kann. VGT Gaming News zeigt via Bluesky, wie man das Theme ändert und wie diese neue Kreation aussieht, schaut doch mal unten vorbei.

Wenn Sie mehr über Monster Hunter: Wilds erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, unsere Rezension hier zu lesen.