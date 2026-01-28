Monster Hunter Wilds PC Performance Patch veröffentlicht (Ver.1.040.03.01)

HQ

Monster Hunter Wilds war nicht der Erfolg, den Capcom sich erhofft hatte, obwohl es viele gute Ideen gab und vielen Mechaniken neues Leben einhauchte. Capcom wird Monster Hunter Wilds jedoch nicht einfach so aufgeben, denn es gibt viele Updates mit mehr Inhalten in Planung und eine Reihe von Updates zur Verbesserung der Leistung auf dem PC, wie zum Beispiel das, was sie gerade veröffentlicht haben. Schauen wir uns die Patchnotes zu Monster Hunter Wilds Ver.1.040.03.01 an:

Patchnotes

Dieser Patch enthält Optimierungsverbesserungen für Steam-spezifische Prozesse und Optionen zur Reduzierung der Verarbeitungslast. Es wird auch eine Überprüfung der Voreinstellungen enthalten.

Nach Erhalt von Nutzerberichten bestätigten unsere internen Tests, dass die CPU-Last rund um den Support Desk im Base Camp oder am Grand Hub steigen könnte. Dies liegt daran, dass der Status der beanspruchten Inhalte überprüft wird, um den Spieler zu benachrichtigen, wenn sich im Support Desk nicht beanspruchte Inhalte befinden, wie durch ein Ausrufezeichen (!) angezeigt wird.





Dieses Problem kann dazu führen, dass die FPS nur im Base Camp und Grand Hub sinken.



Das Ausmaß des FPS-Rückfalls hängt davon ab, ob du noch unbeanspruchte Inhalte hast. Die Anzahl der DLCs, die du besitzt, hat jedoch keinen Einfluss darauf.



Es kann auch von der Leistung deiner CPU abhängen.



Dies ist ein unbeabsichtigter Fehler und wird mit diesem Update behoben.

Um die Stabilität und Leistung auf allen Plattformen weiter zu verbessern, werden weitere Verbesserungen im Update Version 1.041 am 18. Februar umgesetzt.

Zum Beispiel überprüfen wir derzeit Maßnahmen zur Reduzierung der GPU-Verarbeitungslast, indem wir Qualitätsstufen (LOD) zum Polygon-Mesh für 3D-Modelle hinzufügen. Dies kann helfen, die Verarbeitungsbelastung zu reduzieren, indem man für Objekte, die weiter von der Kamera entfernt sind, auf niedrigauflösende Modelle umstellt.

Wir möchten allen danken, die Probleme gemeldet und Feedback geteilt haben.

Wir schätzen Ihre fortwährende Unterstützung für Monster Hunter Wilds.

Du musst die neueste Version von Monster Hunter Wilds installieren, um online im Mehrspielermodus spielen und auf herunterladbare Inhalte zuzugreifen.



Hinweis: Veröffentlichungsdatum und -zeit können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Benötigter Platz



Ca. 2,0 GB (mit hochauflösendem Texturpaket: ca. 31,0 GB insgesamt)



Hinweis: Aufgrund von Überarbeitungen des High-Resolution Texture Pack ist ein erneuter Download von etwa 31 GB erforderlich, was zu einer Gesamtreduzierung von etwa 45 GB gegenüber der vorherigen Version führt.



Videotreiber-Version



NVIDIA GeForce: 581,57 oder neuer



AMD Radeon: 25.9.1 oder 25.9.2





Hinweis: Einige Probleme wurden bei AMD Radeon-Treibern ab Version 25.10.2 festgestellt.



Hinweis: Diese Informationen können jederzeit aufgrund von Faktoren wie der Verfügbarkeit von NVIDIA und AMD Supports geändert werden.



Bitte aktualisieren Sie die folgenden Treiberversionen, um das stabilste Erlebnis zu gewährleisten.

Wichtige Ergänzungen und Änderungen



Verbesserte CPU/GPU-Verarbeitung speziell für die Steam-Version.



Reduzierte Shader-Erwärmungsprozesse, die außerhalb des Shader-Kompilierungsbildschirms durchgeführt wurden, um die CPU-Last zu senken.



Textur-Streaming wurde angepasst, um die visuelle Qualität zu verbessern und gleichzeitig die VRAM-Nutzung zu reduzieren.



Das High Resolution Texture Pack wurde angepasst, um die VRAM-Nutzung und die Gesamtgröße des Gehäuses zu reduzieren.



Ein CPU-Tab wurde im Optionsmenü hinzugefügt, der es den Spielern ermöglicht, die Einstellungen entsprechend der CPU-Last anzupassen.



Neue Kategorien wurden in den Grafikeinstellungen hinzugefügt, ebenso wie neue Einstellungen für bestehende Optionen.



Grafik-Presets angepasst und ein Bestätigungsfenster hinzugefügt, das deine Einstellungen beim ersten Start nach dem Update automatisch aktualisiert.



Die Volumetrische Nebel-Einstellung in den Grafikoptionen wurde von zwei auf fünf Level erweitert. Die vorherige "High"-Einstellung wurde in "Highest" umbenannt und "Low" in "High", wobei nun drei neue niedrigere Optionen – "Medium", "Low" und "Lowest" – verfügbar sind.



Ich habe ein Problem behoben, bei dem ein Warndialog fälschlicherweise anzeigte, dass der AMD Radeon-Treiber veraltet sei, wenn Treiberversion 26.1.1 oder später verwendet wurde.



Fehlerbehebungen und Balanceanpassungen



Ein Problem behoben, bei dem die Systemlast am Support-Desk im Base Camp oder Grand Hub aufgrund beanspruchter Inhalts-Statusprüfungen steigen konnte.



Angepasstes Shading-Verhalten mit variabler Rate, sodass es beim Hochskalieren ausgeschaltet wird, um die Effektoptik korrekt zu erhalten.



Andere sonstige Probleme behoben.



Ist dir aufgefallen, dass das Spiel nach diesem Update auf dem PC besser funktioniert, oder wartest du auf die Nintendo Switch 2-Version ?