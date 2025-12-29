Monster Hunter: Wilds Nintendo Switch 2-Port in Datamine geleakt

HQ

Monster Hunter: Wilds könnte bald auf eine neue Plattform gehen. Zumindest scheint eine Datamine darauf hinzuweisen, da neue Funktionen, die im Code für Monster Hunter: Wilds entdeckt wurden, einige interessante neue Informationen enthalten.

Wie im Monster Hunter Leaks-Subredditgepostet, gibt es dort weitere Informationen für Fans, die mehr über neue Systeme, Fähigkeiten, Waffendetails und mehr lesen möchten. Was uns jedoch ins Auge gefallen ist, ist die Erwähnung von "nsw2" in zwei Funktionen, die sich auf eine Upgrade Edition und plattformspezifische Verarbeitung beziehen.

Natürlich wissen wir nicht genau, ob das direkt bedeutet, dass Capcom an einer Nintendo Switch 2-Version von Monster Hunter: Wilds arbeitet, aber es scheint definitiv in diese Richtung zu deuten. Monster Hunter ist auf den Switch-Plattformen kein Unbekannter, daher wäre es sinnvoll, das neueste Spiel auf der neuen Konsole zu sehen. Wie es läuft, ist eine ganz andere Frage, aber die Switch 2 hatte bereits einige magische Ports.