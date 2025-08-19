Monster Hunter Wilds kündigt Crossover mit Final Fantasy XIV an

HQ

Monster Hunter Wilds wird eine Zusammenarbeit mit Final Fantast XIV haben. Das Capcom-Spiel, das derzeit mit einigen Fans zu kämpfen hat, wird viele Erweiterungen und Crossover haben, und eine davon wird Ende September mit dem Square Enix Online-Spiel sein.

Dies ist nicht das erste Mal, dass dies passiert. Monster Hunter Worlds hatte bereits ein Crossover mit Final Fantast XIV, und Ryozo Tsujimoto, der auf der Gamescom auf der Bühne war, sagte, er sei so glücklich, dass er Square Enix vorschlug, es noch einmal zu machen.

Während der Fokus auf Monster Hunter Wilds lag, werden beide Spiele neue Elemente aus dem anderen Spiel enthalten. Für Final Fantast XIV wird das Event etwas später stattfinden, Anfang Oktober, wenn das Crossover in beiden Spielen beginnt.