Monster Hunter: Wilds ist bereits das 22. größte Spiel auf Steam aller Zeiten

Kürzlich haben wir euch alles über den großen Erfolg von Dragon Age: The Veilguard auf Steam erzählt und darüber, wie das Spiel die Rekorde anderer Einzelspieler-Spiele nicht nur von BioWare, sondern von EA als Publisher als Ganzes übertroffen hat. Das letzte Dragon Age erreichte trotz seines Erfolgs einen Höchststand von etwas mehr als 70.000 Spielern, was keine geringe Zahl ist, aber im Vergleich zu dem, was Monster Hunter auf Lager hatte, mickrig ist.

Gestern hat die Beta von Monster Hunter: Wilds begonnen und das ist eindeutig etwas, worauf sich die Fans sehr, sehr gefreut haben, denn das Spiel hat es laut SteamDB innerhalb weniger Stunden nach dem Debüt geschafft, eine Spitzenzahl von 463.798 Spielern zu erreichen. Beeindruckend.

Zum Vergleich: In den Allzeit-Charts von Steam reicht das aus, um diese Beta zum 22. größten gleichzeitig gespielten Spiel auf der Plattform von Valve aller Zeiten zu machen und die Erfolgsgeschichte von Helldivers II, Among Us, Sons of the Forest und Grand Theft Auto V zu übertreffen und Fallout 4, Terraria zu überwinden, und sogar Call of Duty (in dem kürzlich das rekordverdächtige Black Ops 6 debütierte).

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als würden wir im Februar einen monumentalen Start erleben, wenn Monster Hunter: Wilds seine vollständige Ankunft feiert.