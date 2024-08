Monster Hunter: Wilds ist auf Konsolen auf der Gamescom anscheinend auf 30 FPS festgelegt

HQ

Monster Hunter: Wilds bleibt einer der am meisten erwarteten Titel, die 2025 erscheinen, und Capcom hat anscheinend bisher jedes einzelne Showcase gemeistert, wobei die Fans nach mehr Gameplay-Material schreien. Im Moment hat das Spiel eine spielbare Demo auf der Gamescom, aber obwohl das Spiel beeindruckend ist, löst eine technische Einschränkung online eine Debatte aus.

Eine Person auf X mit dem Namen "Canta Per Me" hat angeblich die Hands-on-Demo ausprobiert, die auf der Messe in Köln verfügbar ist, und sagt, dass sie nicht nur mit stabilen 30 fps zu laufen scheint, sondern dass es keine Möglichkeit gibt, die Bildrate in den Einstellungen mit einem Performance-Modus zu verbessern. oder ähnliches.

Natürlich wird das Spiel erst irgendwann im Jahr 2025 in die Regale kommen, also gibt es vor der Veröffentlichung viel Raum für Optimierungen, was zu einer verbesserten Bildrate führen könnte.

Dennoch hat es bei den Fans, die die flüssige Monsterjagd in 60 FPS schätzen, Besorgnis ausgelöst. Capcom hat sich noch nicht dazu geäußert.