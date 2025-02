Monster Hunter: Wilds hat fast 1 Million gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht

HQ

Es sieht so aus, als würden wir in den kommenden Stunden, oder vielleicht spätestens in den kommenden Tagen, davon hören, dass Monster Hunter: Wilds einige verrückte Verkaufsmeilensteine brechen wird. Wir sagen das, weil das Spiel allein am Steam fast knapp eine Million gleichzeitige Spieler überschritten hat, wobei es vor etwa einer Stunde bei 987.482 Spielern (laut SteamDB) seinen Höhepunkt erreichte. Und das alles vor dem Eröffnungswochenende, an dem dieser Höhepunkt zweifellos steigen und steigen und steigen wird.

Das Verrückte an dieser Zahl ist, dass sie fast bestätigt, dass allein auf dem PC eine Million Exemplare des Spiels verschoben wurden, wenn man also auch potenzielle PS5- und Xbox Series X/S-Verkäufe dazu zählt, wird die Gesamtzahl der Exemplare, die Capcom am Tag der Veröffentlichung verschoben hat, enorm sein. Und auch hier wird dies wahrscheinlich am Debütwochenende des Spiels nur noch zunehmen.

Zugegeben, wir haben große Zahlen von diesem Spiel erwartet, da Monster Hunter derzeit der größte Fisch von Capcom ist, wobei Monster Hunter: World allein für weit über 20 Millionen verkaufte Exemplare verantwortlich ist. Tatsächlich hat es das Spiel geschafft, innerhalb der ersten Wochen fünf Millionen Exemplare zu verkaufen, daher wird es interessant sein zu sehen, wie nahe oder jenseits von Wilds dieser Zahl kommt.

Haben Sie Ihre Monster Hunter: Wilds Reise bereits begonnen? Wenn nicht, habt ihr vor, euch das Spiel dieses Wochenende anzusehen?