Monster Hunter: Wilds hat eine wirklich harte Erfolgsliste

Morgen erscheint Capcoms mit Spannung erwartetes Monster Hunter: Wilds, die Serie, die sich nach Monster Hunter: World zur größten Spiele-Franchise von Capcom entwickelt hat. Wir haben Ihnen bereits in unserem Test gesagt, was wir davon halten, und jetzt wurde die Achievements -Liste auf TrueAchievements enthüllt.

Da es sich um ein Spiel handelt, das auf Herausforderungen ausgelegt ist, eignet es sich besonders gut zum Spaß Achievements (und Trophies ), und wir können daraus schließen, dass es eine ziemliche Herausforderung sein wird - sowohl in Bezug auf das Gameplay als auch auf die Zeit - für diejenigen, die 1.000 glorreiche Gamescores sammeln wollen. Wie wäre es, wenn du Hunter Rank 100 erreichen, 30 Nebenquests durchspielen, 100 Multiplayer-Quests erledigen und 30 Whopper fischen müsstest? Das wird alles erwartet und noch mehr.

Wie üblich ist es erwähnenswert, dass die Beschreibungen in einigen Fällen spoilers enthalten:

Eine scharfäugige Beobachtung - Mit dem Fernglas ein großes Monster mit Goldkrone entdeckt. 15

Je größer sie sind... - Zum ersten Mal erfolgreich ein Monster bestiegen. 5

Ein Schritt zum gegenseitigen Verständnis - Deine erste Nebenmission abgeschlossen. 15

Riesenkrone - Habt Eure erste Silberkrone oder höher im Jagdprotokoll erhalten. 15

Schlag sie dort, wo es weh tut! - Im Fokusmodus wurden 50 erfolgreiche Angriffe auf Schwachstellen oder Wunden durchgeführt. 15

Glamper - Zum ersten Mal ein Pop-up-Camp angepasst. 15

War es eine Mahlzeit, an die man sich erinnern wird? - Zum ersten Mal über dem Grill gegart. 5

Hunters United - Eine Quest im Mehrspielermodus abgeschlossen. 15

Angeln für einen Biss - Zum ersten Mal erfolgreich gefischt. 5

Mmmh, so lecker! - Zum ersten Mal erfolgreich ein gut durchgebratenes Steak gegart. 5

Die Jagd hat begonnen! - Sie haben Ihre erste Felduntersuchung abgeschlossen. 15

Lasst die Ermittlungen beginnen! - Sie haben Ihre erste Untersuchung abgeschlossen. 15

Ein wahrer Jäger ist nie zufrieden - 50 Quests abgeschlossen. 30

Von Ost nach West, ein Jäger ruht nie - 30 verschiedene Nebenmissionen abgeschlossen. 30

A-fish-ionado - Beim Angeln 30 Whopper eingezogen. 30

Campmaster - Pop-up-Camps an 10 Orten eingerichtet. 30

Ride-or-Die-Gefährte - Du hast deinen Seikret angepasst oder zum ersten Mal seine Dekoration geändert. 15

Jäger - Jägerrang 100 erreicht. 90

Uneinnehmbare Verteidigung - Fünf verschiedene Rüstungsteile mit Seltenheit 7 oder höher geschmiedet. 30

Macht ist alles - Fünf verschiedene Waffen mit Seltenheit 7 oder höher geschmiedet. 30

Jemand, dem es sich lohnt, ihm zu folgen - Du hast 100 Quests mit deinem Kamerad abgeschlossen. 30

Ein wiederhergestelltes Vermächtnis - Ich habe eine Artianerwaffe der Seltenheit 8 erhalten. 90

Bourgeois Hunter - Besaß 1.000.000 Zenny. 30

Entdecker der Ostlande - 10 verschiedene Spezialgegenstände der Seltenheit 6 erhalten. 30

Monster Ph.D. - Viele verschiedene große Monster gejagt. 30

Erfahrener Jäger - Gejagt 50 gehärtete Monster. 30

Miniaturkrone - Habt eure erste Miniaturkrone im Jagdprotokoll erhalten. 15

Miniatur-Kronensammler - Eine Miniaturkrone für 10 oder mehr Monster im Jagdprotokoll erhalten. 30

Meister der Miniaturkrone - Er hat eine Miniaturkrone für viele Monster im Jagdprotokoll erhalten. 90

Riesenkronensammler - Habe eine goldene Krone für 10 oder mehr Monster im Jagdprotokoll erhalten. 30

Meister der Riesenkrone - Eine goldene Krone für viele Monster im Jagdprotokoll erhalten. 90

Capture Pro - 50 Monster gefangen. 30

Monster Slayer - 100 große Monster gejagt. 30

Spitze der Nahrungskette - Gejagt 50 Spitzenprädatoren. 30

Hunters United Forever - 100 Quests im Mehrspielermodus abgeschlossen. 30

Gossip Hunter - 30 verschiedene Jägerprofile angesehen. 15

Neu geschmiedete Bindungen - Jemandem zum ersten Mal gefolgt. 15

Ein hoch gehaltener Preis - Habe eine Kreatur gefangen, die eine uralte Wyvern-Münze trägt. 15

Ich habe eine Sternschnuppe gefangen! - In der Wüste eine Kreatur gefangen, die wie eine Sternschnuppe leuchtet. 15

Monster (Tintenfisch) Jäger - Hat beim Angeln einen Riesenkalmar gefangen. 15

Jäger-Assassine - Hast deinen ersten erfolgreichen Schleichangriff ausgeführt. 15

Jenseits der Schwarzen Flügel - Mission abgeschlossen: Eine Welt auf den Kopf gestellt. 30

Wächter der Schmiede - Mission abgeschlossen: Lange vergessene Flamme. 30

Schatten im Regenguss - Mission abgeschlossen: Jenseits der Sintflut. 30

Lande unter dem Winde - Mission abgeschlossen: Die Wüstentrotter. 30

Bringer der Harmonie - Mission abgeschlossen: Monsterjäger. 90

Neue Ökosysteme - Mission abgeschlossen: Neue Ökosysteme. 30

Eine bittere Umgebung - Mission abgeschlossen: Wyvern-Funken und Rosendornen. 30

One Corner of the World - Mission abgeschlossen: Was vor uns liegt. 30

