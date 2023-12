Monster Hunter: Wilds für PC, PS5 und Xbox Series angekündigt

Monster Hunter: World wurde ein weltweiter Erfolg, so dass die einzige Frage über eine Fortsetzung war, wann sie angekündigt und veröffentlicht werden würde. Heute Abend haben wir unsere Antworten bekommen.

Capcom hatte die Ehre, die diesjährige The Game Awards-Show mit der Enthüllung von Monster Hunter: Wilds für PC, PS5 und Xbox Series zu beenden. Das einzige Problem ist, dass es 2025 auf den Markt kommen soll, also müssen wir noch eine Weile warten. Eine echte Schande, denn der Trailer erweckt den Anschein, als würde alles von World größer und besser werden. Dazu gehört eine riesige Wüste, die mit mehr Monstern auf einmal auf dem Bildschirm gefüllt ist als in jedem anderen Spiel der Serie. Erwarten Sie, dass Sie im nächsten Sommer mehr erfahren werden.