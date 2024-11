Monster Hunter: Wilds Entwickler versprechen, dass es im endgültigen Spiel keine Beta-Probleme geben wird

HQ

Die offene Beta von Monster Hunter: Wilds fand letzte Woche statt und erwies sich als unglaublich beliebt. Innerhalb der ersten Stunden, nachdem es zum Download verfügbar war, strömten Hunderttausende von Spielern zu Steam, was es zu einem der beliebtesten Starts auf der Plattform machte.

Wie die Spieler jedoch bald feststellten, war die Version des Spiels, die sie spielten, nicht perfekt. Es gab einige technische Probleme, aber die Entwickler sind zuversichtlich, dass sie nicht in der endgültigen Version des Spiels enthalten sein werden.

"Bitte beachten Sie, dass sich das Endprodukt noch in der Entwicklung befindet. Bestimmte Aspekte wie Spielspezifikationen und Balance können in der Vollversion abweichen. Wir sind bestrebt, die Qualität des Endprodukts sicherzustellen", schreibt Capcom in einem Steam-Post.

Es sind nur noch wenige Monate bis zur Veröffentlichung des Spiels, aber abgesehen von den technischen Problemen scheinen die Spieler von dem, was sie gesehen haben, beeindruckt zu sein, als sie sich nicht mit Low-Poly-Monstern und schlechter Leistung auseinandersetzen mussten.