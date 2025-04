Monster Hunter Wilds Blossomdance Event: Termine, Quests, Belohnungen und worum es geht

HQ

Monster Hunter Wilds feiert diese Woche das erste echte Ereignis des Spiels. Das Spiel wurde vor zwei Monaten veröffentlicht und erhielt Anfang April ein riesiges Update mit einem neuen Monster - dem Mizutsune - und einer Reihe neuer Funktionen, darunter eine neue Zone, den Grand Hub, in dem man online mit Freunden und anderen Spielern spielen kann.

Und dieser Grand Hub ist der Schlüssel für das erste große Event des Spiels: Festival of Accord: Blossomdance. Wann startet es und was bringt es Neues in Monster Hunter Wilds?

Nun, das erste, was Sie wissen müssen, sind die Daten. Das Event beginnt am 23. April und dauert zwei Wochen bis zum 7. Mai. Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Event, also schaut es euch unbedingt an, solange es dauert, denn es bietet euch neue Ausrüstung, Gesten, Dekoration für den Seikret, Hintergrundmusik, Lageranpassung...

Werbung:

Monster Hunter Wilds: Event-Belohnungen für Blossomdance

Aber was genau ist dieses Ereignis? In Blossomdance wird das Große Zentrum zwei Wochen lang festlich geschmückt. Außerdem könnt ihr an zwei neuen zeitlich begrenzten Event-Quests teilnehmen, sowie an den meisten der vorherigen Event-Quests, die ihr vielleicht verpasst habt:



Carabosses Töchter



Das funktioniert bei mir nicht!



Das Event erhöht auch die Glücksgutscheine auf 2 pro Tag, aktualisiert die begrenzten Beutezüge jeden Tag und eine neue Mahlzeit erscheint in der Kantine, für die ein spezieller Gutschein erforderlich ist, den ihr durch Login-Boni erhalten könnt.

Werbung:

Lgoin-Boni während des Blossomdance-Events in Monster Hunter Wilds

Aber wenn du wirklich auf der Suche nach etwas Neuem bist, findest du in den Login-Boni die meisten neuen Gegenstände. Loggen Sie sich einfach während der Veranstaltung ein und Sie werden finden:



Seikret Dekoration



Anhänger



Gebärden



BGM-Strecke



Pop-up-Camp-Ausrüstungsoptionen



Anpassungen von Pop-up-Camps



Hintergrund des Jägerprofils



Haltung des Jägerprofils



Typenschild des Hunter-Profils



Titel des Jägerprofils



All das wird kostenlos sein... Wie erwartet wird dem Spiel jedoch auch ein neuer kostenpflichtiger DLC hinzugefügt: ein Blossomdance-DLC-Paket als Add-on mit mehr Gesten, Aufklebern, Jäger- und Seikret-Dekorationen und Anhängern.

Haltet Ausschau nach dem DLC, wenn er am 23. April erscheint, und denkt daran, dass das Festival of Accord: Blossomdance-Event in Monster Hunter Wilds nur bis zum 7. Mai dauert.