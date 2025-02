Monster Hunter: Wilds bekommt neues Monster im kostenlosen Update

HQ

Monster Hunter: Wilds wurde noch nicht veröffentlicht, aber Capcom hat bereits mit der Planung für die Zukunft begonnen. Während des heutigen PlayStation-Events kündigte der Entwickler an, dass dem Abenteuer im Frühjahr ein neues Monster über ein kostenloses Update hinzugefügt wird.

Das fragliche Tier heißt Mizutsune und wurde zuerst in Monster Hunter: Generations Ultimate gesehen, und jetzt kannst du es in Monster Hunter: Wilds erneut jagen. Es ist noch nicht klar, wann genau dieses Update veröffentlicht wird, aber ihr könnt euch den neuesten Trailer für das Spiel unten ansehen. Monster Hunter: Wilds wird am 28. Februar für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht.