Monster Hunter: Wilds bekommt eine neue Ergänzung – eine "massive Erweiterung" ist unterwegs

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Obwohl Monster Hunter: Wilds eines der reaktionsschnellsten Steuerungsschemata und herausragenden Ergänzungen der Serie lieferte, war es letztlich der Mangel an Inhalten, der die Spieler dazu brachte, nach Abschluss der Geschichte andere Jagdgebiete aufzusuchen. Nun plant Capcom, dies zu beheben, da sie während des heutigen Summer Game Fest angekündigt haben, dass eine Erweiterung für das Spiel in Entwicklung ist.

Die Erweiterung trägt den Titel Ascendance und bietet Monsterbekämpfung in großer Höhe, während eine brandneue Umgebung zwischen den Wolken freigeschaltet wird. Wir können ziemlich sicher sein, dass dies eine große Erweiterung sein wird, da Capcom selbst Wörter wie "massiv" verwendet hat, um zu bestätigen, dass wir beim Start von Ascendance nächstes Jahr reichlich Inhalt haben werden, in den wir uns vertiefen können. Sieh dir unten den Trailer an.