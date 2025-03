Monster Hunter: Wilds: alle Event-Quests und Belohnungen für März 2025

Alle Kapitel in Monster Hunter: Wilds und was nach dem Abspann zu tun ist: Wie groß ist das Post-Game?

Monster Hunter: Wilds: Wie man kocht, die häufigsten Zweifel an Lebensmitteln, Rationen (Fleisch, Fisch, Gemüse) und Zutaten

am 4. März 2025 um 19 Uhr GUIDE. Von Javier Escribano

Essen ist etwas verwirrend in Monster Hunter: Wilds. So sehr wir es uns auch wünschen, beim Angeln bekommt man später keinen Fisch zum Kochen, da es so nicht funktioniert...