Monster Hunter: Wilds: Alle bisher bestätigten DLC-Monster und Updates

Monster Hunter: Wilds kommt von Anfang an mit einer riesigen Menge an Inhalten. Die Hauptgeschichte ist kurz, aber im Endspiel gibt es viel mehr Monster sowie hochrangige Waffen, die du herstellen kannst, und dort wirst du die meiste Zeit verbringen. Natürlich wird es neben kostenlosen Erweiterungen auch DLCs geben.

Das erste davon erscheint zur gleichen Zeit wie das Spiel: das Deluxe-Paket. Es besteht aus einer mehrschichtigen Rüstung für den Jäger und den Palico, Seikret-Dekorationen, Gesten, Gesichtsbemalung, Frisuren und Aufklebern. Derzeit kann es nur als Teil der Premium Deluxe Edition auf allen Plattformen erworben werden, aber Capcom hat bestätigt, dass es separat erhältlich sein wird.

Für die Zukunft hat Capcom zwei kostenpflichtige DLCs bestätigt, wobei anzumerken ist, dass kein Preis genannt wurde. Sie werden über die Premium Deluxe Edition erhältlich sein und auch separat erhältlich sein. Der Inhalt ist nicht bekannt, aber wir wissen, dass sie mit einer mehrschichtigen Rüstung und einem Anhänger kommen werden.



Kosmetisches DLC-Paket 1 - Frühling 2025



Kosmetisches DLC-Paket 2 - Sommer 2025



Monster Hunter: Wilds Kostenlose Erweiterungen

Alle bisher bestätigten kostenpflichtigen DLCs sind nur kosmetischer Natur. Die Spielupdates werden neue Monster und Event-Quests hinzufügen, und sie werden alle kostenlos sein.

Bisher hat Capcom zwei kostenlose Updates bestätigt. Eine im Frühling, mit einem neuen Monster, Mizutsune, Event-Quests und zusätzlichen Updates. Die andere im Sommer, mit einem neuen Monster und Event-Quests.

Neue Monster für Monster Hunter: Wilds

Bisher ist die Liste der Post-Game-Monster in Monster Hunter: Wilds kurz: Nur Mizutsune ist für die Veröffentlichung im Frühling bestätigt. Dieser Leviathan wurde erstmals in Monster Hunter: Generations eingeführt, aber die meisten Fans werden sich an ihn aus Monster Hunter: Rise erinnern, da er die Welt übersprungen hat. Dieser mit Fell und Schuppen bedeckte Wyvern wird wahrscheinlich im Wald leben, da er sich gerne in der Nähe von Wasser aufhält und schwach gegen Donner- und Drachenelemente ist, also kannst du vielleicht anfangen, einen solchen Build zu erstellen, nachdem du das Spiel beendet hast (mit Hilfe unseres Monster Hunter: Wilds Guides).

Wann können wir mit dem kostenpflichtigen DLC rechnen?

Monster Hunter: Wilds wird in Zukunft sicherlich eine Art DLC-Erweiterung haben. Es wurde von Capcom nicht bestätigt, und sie werden eine ganze Weile nichts sagen, vielleicht ein Jahr, aber es wäre wirklich seltsam, wenn es nicht passieren würde, wenn man die Präzedenzfälle kennt...



Monster Hunter: World wurde am 26. Januar 2018 weltweit veröffentlicht. Die Erweiterung Iceborne wurde am 6. September 2019 veröffentlicht.



Monster Hunter: Rise wurde am 21. März 2021 veröffentlicht. Monster Hunter: Rise - Sunbreak wurde am 30. Juni 2022 veröffentlicht.



Wenn man diesen Rhythmus kennt, kann man davon ausgehen, dass die Erweiterung Monster Hunter's Wilds im Sommer 2026 erscheinen wird. Vielleicht hat Capcom andere Pläne, aber darauf kann man mit Sicherheit setzen... Eines ist sicher: Monster Hunter: Wilds wird ein großer Hit werden, und Capcom wird es noch viele Jahre lang unterstützen...