Monster Hunter und Puma kündigen Zusammenarbeit an

HQ

Capcom hat in der Vergangenheit unzählige Male mit verschiedenen Bekleidungsmarken zusammengearbeitet, und jetzt sind sie wieder dabei, nachdem der offizielle japanische X-Account eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Sportbekleidungshersteller Puma angekündigt hat. Gemeinsam werden sie Produkte liefern, die auf der Monster Hunter-Serie basieren, die im März 20 Jahre alt wird.

Leider bekommen wir keine wirklichen Früchte dieser Zusammenarbeit zu sehen, aber immerhin haben sie ein Logo festgenagelt - was eines der charmantesten ist, die wir seit langem gesehen haben. Die Chancen stehen also gut, dass die Gamereactor-Redaktion noch in diesem Jahr viel Puma tragen wird.