Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Vorschau: Ein großes grafisches Update für das RPG-Spin-off

Monster Hunter Stories entstand ursprünglich als 3DS-Spin-off – eine clevere Methode, um die beliebte Marke für Nintendo-Nutzer weiter zu stärken, als die Serie mit Monster Hunter World den Sprung auf HD-Konsolen vorbereitete. Die Fortsetzung, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, veröffentlicht 2021 für Nintendo Switch und PC, bestätigte die Marke Stories als parallele Unterserie und wurde später 2024 für PS4 und 2025 für Xbox veröffentlicht.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird am 13. März zum ersten Mal überall für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 veröffentlicht, wobei die originale Switch komplett verzichtet wird, und der Grund wird zu Beginn des Spiels deutlich: Die Grafik hat ein enormes Upgrade erfahren, mit realistischeren Charakterdesigns und menschlichen Proportionen, während sie das cel-shaded-Gefühl beibehalten und sie näher an Spiele wie Dragon Quest XI oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild bringen.

Die Monster sind auch größer geworden, um denen aus Hauptspielen wie Monster Hunter Wilds näherzukommen. Auch wenn es immer noch nicht so groß ist wie in den "kanonischen" Spielen, macht die realistischere Größe menschlicher Charaktere und Monster das Durchqueren der Welt von Azuria mehr Spaß, besonders wenn man auf seinen Monsties steigt und auf einem Rathalos herumfliegt oder Berge auf einem Tobi-Kadachi erklimmt. Vergiss nicht: Das sind keine Actionspiele und verwenden das gleiche rundenbasierte Kampfsystem wie in den vorherigen Teilen, aber Feuerbälle zu werfen oder Bnahabras oder Izuchis mit dem Kopf zu stoßen und sie sofort zu töten, vermittelt dir ein Gefühl von Kraft, das in traditionellen RPGs selten zu sehen ist...

Wie läuft Monster Hunter Stories 3 auf der Nintendo Switch 2?

Wir haben die ersten Stunden von Monster Hunter Stories 3 auf der Nintendo Switch 2 gespielt. Leider bietet diese Version keine anderen grafischen Optionen wie PlayStation 5 oder Xbox Series, bei denen man zwischen Performance, visueller Klangtreue oder einem Balanced Modus wählen kann. Auf der Switch 2 scheint das Spiel darauf beschränkt zu sein, nicht mehr als 30 fps zu laufen, außer in sehr seltenen Fällen, und manchmal fällt es aus.

Die kürzlich veröffentlichte Demo, die man noch herunterladen kann, hat die Community gespalten: Manche sehen sie als "Pokémon-Killer", was zeigt, wie moderne Pokémon-Spiele aussehen sollten, und sie ist grafisch und mit viel mehr Details deutlich beeindruckender als Pokémon Scharlachrot und Violett, das neueste Pokémon, das nicht in einer langweiligen französischen Stadt spielt. Für ein exklusives Switch-2-Spiel erwarteten wir jedoch, dass es etwas besser läuft und zumindest die Möglichkeit einer flüssigeren Bildrate im Austausch für eine gewisse visuelle Qualität bietet, die angesichts des Aquarell-Gefühls des Spiels nicht so dramatisch wäre.

Nach ein paar Stunden übersteigen die künstlerischen Vorzüge von Monster Hunter Stories 3 die technischen Einschränkungen (zumindest auf der Switch 2), und du wirst es lieben, die weiten Wälder von Azuria zu erkunden, die voller Leben sind (von denen einige, die kleineren Kreaturen, wir seltsamerweise in keiner Weise interagieren können), und zu sehen, wie die Monster, denen du in den ersten Stunden begegnest, wie Rathalos, Rathian, Gypceros, Yian Kut-Ku oder Royal Ludroths behalten alle Merkmale, die sie in den Hauptspielen furchteinflößend machen.

Monster Hunter Stories 3: Erste Eindrücke nach den ersten Kapiteln

Wie Sie vielleicht schon wissen, wenn Sie die vorherigen Teile der Reihe gespielt haben, agieren die Charaktere in Monster Hunter Stories nicht als Jäger, sondern als Reiter oder Ranger. Ihre Aufgabe ist es, Monster zu zähmen, die später zu "Monsties" werden, die man dann reiten und im Kampf einsetzen kann. Das ist Capcoms Variante der Monster-Sammelformel, obwohl man in Stories keine wilden Monster fängt... und stehlen stattdessen ihre Eier aus den Verstecken der Monster.

Das Spiel zeichnet sich durch sehr starke Umweltmoralvorstellungen aus, und es gibt sogar die Möglichkeit, Monster freizulassen, um die Population der Arten in der Natur zu erhöhen. Man lässt Monster frei, die man zuvor als Eier gestohlen hat, und mit dem Vorteil im Spiel, dass zukünftige Eier, die man in diesen Regionen entführt, Monster mit besseren Werten bekommen: Als animalische Botschaft ist das etwas fehlerhaft, aber eine nette Idee in einer Serie, die sich ständig für ihr Monstertöten-Konzept rechtfertigen muss...

Die übergeordnete Geschichte über einen drohenden Krieg zwischen zwei Königreichen wird in zahlreichen Zwischensequenzen und vielen vertonten Dialogen erzählt, die Hexenklischees aus dem JRPG-Genre aufweisen. Das Drehbuch wird keine Preise für Originalität gewinnen, erfüllt aber seine Prämisse, und einige Nebencharaktere zeigen vielversprechende Leistungen, da ihre Beziehung in nicht verpflichtenden, aber sehr empfehlenswerten Nebenquests erforscht wird, die Belohnungen wie Essensrezepte und bestimmte Gegenstände freischalten, die später im Spiel absolut notwendig erscheinen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection hat eine neue Geschichte und Welt, sodass man keine der vorherigen Spiele spielen muss, um sie zu verstehen. Außerdem gibt es viele Tutorials, die das sehr chaotische Kampfsystem erklären, das anfangs überwältigend wirken kann. Wenn du jedoch mit den Nebengeschichten der Nebencharaktere auf dem neuesten Stand bist und dir Zeit gibst, neue Monster zu erkunden und auszuprobieren (die unglaublich schnell aufsteigen, wenn du sie in deine Gruppe aufnimmst, auch wenn sie nicht kämpfen), wirst du keine Probleme haben, die Geschichte zu durchspielen und die eigentliche Herausforderung den stärkeren Monstern zu überlassen, die an jedem Ort vorkommen.

Die grafischen Verbesserungen im Vergleich zu den vorherigen Teilen haben uns einen guten ersten Eindruck hinterlassen, aber nun stellt sich die Frage, ob die Handlungspunkte und die neuen Charaktere uns für uns gewinnen können, während wir unsere Reise in Monster Hunter Stories 3 fortsetzen.