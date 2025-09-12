Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum

HQ

Capcom öffnet nicht nur die Türen des Horrors auf Nintendo Switch 2 mit den modernen Teilen von Resident Evil 7, Resident Evil Village und dem kommenden Resident Evil Requiem, das für die Veröffentlichung auf dem Hybrid bestätigt wurde, sondern hat auch einen Termin im Kalender des nächsten Jahres für einen weiteren seiner am meisten erwarteten Titel festgelegt, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Der dritte Teil der Rollenspiel-Abenteuer-Saga im Monster Hunter-Universum, der sich mehr auf die Geschichte und die Beziehung zwischen Menschen und Monstern als auf deren Jagd konzentriert, ist für den 13. März 2026 geplant, wo er nicht nur auf Nintendos Konsole, sondern auch auf dem PC erscheinen wird, PS5 und Xbox Series.

Außerdem wurde im neuen Trailer, den ihr unten sehen könnt, bestätigt, dass wir in diesem dritten Teil einige der neuesten Exemplare der Serie finden werden, die nur in Monster Hunter Wilds zu sehen (und gejagt) wurden, so dass es interessant sein wird zu sehen, wie sie sich in diesem rundenbasierten JRPG verhalten.

Wirst du Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection im März spielen?