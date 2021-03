Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin zieht im Juli Schwarzflügel-Rathalos auf

You're watching Werben

Das Erscheinungsdatum von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin wurde gestern zusammen mit einem neuen Story-Trailer auf einem Online-Showcase präsentiert. Am 9. Juli wird das Actionspiel auf dem PC und der Nintendo Switch veröffentlicht, verrät Producer Ryozo Tsujimoto. Titelheld Red wird in diesem Spiel einen Rathalos ausbrüten und großziehen. Er muss die Menschen in seiner Umgebung im Verlauf der Geschichte davon überzeugen, dass sie seinen Drachen nicht fürchten müssen, da er ihnen dabei helfen wird, große Gefahren abzuwehren.

In der Präsentation sehen wir den Einsatz kooperativer Quests, in denen ihr mit eurem Partner koordinierte Attacken entfesseln könnt. Ansonsten konzentriert sich ein Großteil der Übertragung auf das Thema Vorbestellungen, da eifrige Käufer mit allerhand Items zur Kasse gelockt werden. DLC-Kostüme, Crossover-Items mit Monster Hunter Rise und drei Amiibo-Figuren, die tägliche Boni gewähren, fordern euer Taschengeld.