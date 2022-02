Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin brütet weltweit 1,5 Millionen Verkäufe aus

HQ

Capcom hat in den Monaten nach der Veröffentlichung fleißig an kostenlosen Inhalts-Updates für Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin gearbeitet und das scheint sich ausgezahlt zu haben. Laut einem Beitrag auf dem offiziellen Twitter-Account der Monster-Hunter-Reihe konnte sich die Fortsetzung des Action-Adventures aus dem Jahr 2016 bislang insgesamt über 1,5 Millionen Mal verkaufen. Der PC- und Nintendo-Switch-Titel kann mit dieser Performance zwar nicht an das enorme Interesse der Hauptreihe anknüpfen, doch verstecken muss sich das Game bei dieser Verbreitung auf keinen Fall.