Monster Hunter Rise und eine doppelte Dosis Persona im Game Pass

Es ist der Beginn eines neuen Jahres, und Microsoft denkt offensichtlich, dass wir eine Starthilfe mit Game Pass brauchen, also lädt das Xbox-Team in den nächsten Tagen mit einem ungewöhnlich schönen Trio von Titeln auf. Am 19. und 20. Januar werden sie Ihnen einige der besten Spiele präsentieren, die Japan zu bieten hat.

Hier ist alles, was Sie erwarten können und wann:



Persona 3 Portable (Cloud, Konsole und PC) – 19. Januar



Persona 4: Golden (Cloud, Konsole und PC) – 19. Januar



Monster Hunter Rise (Cloud, Konsole und PC) - 20. Januar



Wie es Tradition ist, werden auch einige Spiele entfernt, diesmal einschließlich Compulsion Games' einzigartigem We Happy Few. Während das Spiel von Gearbox veröffentlicht wird, ist der Entwickler seit ein paar Jahren im Besitz von Microsoft, und wir dachten, sie würden versuchen, es auszuarbeiten, damit der Titel für den Dienst bleiben kann. Sie haben jedoch bis zu 20% Rabatt auf jedes Spiel mit Ihrem Game Pass-Abonnement, wenn Sie eines davon behalten möchten.

Diese Titel gehen am 15. Januar: