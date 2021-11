Monster Hunter Rise: PC-Version voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 inhaltsgleich mit Nintendo Switch

HQ

Die PC-Version von Monster Hunter Rise ist auf absehbare Zeit nicht mit der Ausgabe für die Nintendo Switch kompatibel, was verschiedene Konsequenzen hat. Es wird zum Beispiel nicht möglich sein, Speicherstände vom Hybriden auf Steam zu übertragen und umgekehrt ist es nicht vorgesehen, dass die Spieler zusammen das Jagdhorn blasen. Heute haben wir erfahren, dass Monster Hunter Rise auf dem PC auf Version 3.6.1 aktualisiert sein wird, sobald das Actionspiel von Capcom am 12. Januar erscheint. Das ist der Stand, den das Game aktuell auf der Nintendo Switch hat.

Auf dem Computer könnt ihr demnach alle Updates am Spiel genießen, die bis zum heutigen Tag vorgenommen wurden. Das schließt das neue Spielende, insgesamt sieben weitere Monster und Varianten bestehender Exemplare, sowie sechs Kollaborations-Quests mit ein. Selbstverständlich werden auch alle bis hierher vorgenommenen, spielmechanischen Anpassungen und Fortschritte in der Steam-Version zur Verfügung stehen, sobald diese erscheint. "Ende Februar 2022" möchte Capcom sichergestellt haben, dass die beiden Versionen inhaltsgleich sind, damit alle Jäger zeitgleich in die kommende Erweiterung Sunbreak eintauchen dürfen.

HQ

Quelle: Capcom.