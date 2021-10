Monster Hunter Rise: PC-Version inkompatibel mit Nintendo-Switch-Spiel

HQ

Capcom wird Monster Hunter Rise im Januar um eine PC-Version erweitern, doch diese wird nicht mit der Nintendo-Switch-Edition kompatibel sein. Die Entwickler bestätigen via Twitter, dass Switch-Spieler ihre Spieldaten "vorerst" nicht auf die Steam-Version übertragen können. Auch miteinander auf die Jagd zu gehen wird keine Option sein, da Crossplay auf absehbare Zeit nicht in den Entwicklungsprozess implementiert werden könne, so die Japaner. Dass Capcom auch direkt die anstehende Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak in ihrem Beitrag erwähnt, soll den Fans offenbar zu verstehen geben, dass die entsprechenden Features kein Fokus der Produktion sind.