Monster Hunter Rise: Neue Monster, Begleiter und der Wirebug

Der Leak, über den wir vorhin berichtet haben, hat sich als wahr erwiesen. Am 26. März kehren Ryozo Tsujimoto und sein Team mit Monster Hunter Rise auf der Nintendo Switch zurück. Der langjährige Produzent der Monster-Hunter-Reihe hat uns heute einen ausgiebigen Ersteindruck vom Spiel präsentiert, das bis zu vier Switch-Jäger im nächsten Jahr lokal und online ordentlich auf Trab halten wird.

Monster Hunter Rise wird auf großen, geschlossenen Habitaten stattfinden, ähnlich zu Monster Hunter: World. Die Umgebungsdetails darf man sich nicht zu genau anschauen, da es im Spiel nicht nur um Erkundung geht. Neu sind ansonsten zwei wichtige Elemente: Der Wirebug (im Deutschen: Kabelkäfer), mit dem wir uns durch die Spielwelt bewegen und der auch im Kampf zum Einsatz kommt (etwa um uns zum Gegner heranzuziehen oder um die Reichweite unserer Waffen zu erhöhen), sowie die Canyne-Begleiter (im Deutschen: Palamute). Neben Katzen bietet uns Monster Hunter Rise nämlich auch hündische Assistenten an.

Während die Felyne seit jeher eher auf Unterstützung ausgelegt sind, attackieren die Canyne aggressiv unsere Feinde. Wir können auf ihnen reiten, um unsere Ausdauer zu schonen und während der Bewegung Gegenstände einsetzen. Zwei dieser Begleiter (Felyne oder Canyne) können wir in Einzelspieler-Sessions frei mit uns führen, während jeder Teilnehmer einer Multiplayer-Partie nur einen Begleiter bei sich haben darf.

Neue Monster

Bei den neuen Feinden haben wir zum einen den gefährlichen Fanged Wyvern Magnamalo, der das Aushängeschild von Monster Hunter Rise wird. Capcom wollte uns noch nicht allzu viel darüber verraten, aber sie warnen vor der Randale des unheimlichen Biests, das das Leben in Bergdorf Kamura Village allein mit seiner Anwesenheit gefährdet. Neben dem Magnamalo haben wir den Vogel-Wyvern Aknosom gesehen, der sich mit seinem spitzen Federkleid schützt und Feuer spuckt.

Die Vogel-Wyvern Great Izuchi sind häufig in kleinen Rudeln zu dritt anzutreffen. Zwei kleine Exemplare beschützen ein großes Alphatier mit spitzer Sense am Schwanzende. Was dieses Trio so gefährlich macht ist die Tatsache, dass sie ihre Angriffe aufeinander abstimmen. Der letzte neue Gegner im Bunde ist der Tetranadon, eine dicke Kröte. Die nimmt im Kampfverlauf Wasser auf, um sich damit vollzupumpen und ihre Angriffe an ihre neue Form anzupassen. Revierkämpfe werden in Monster Hunter Rise wieder eine Rolle spielen, bestätigt Capcom nebenbei.

In der Geschichte werden wir eine "neue Erfahrung" bekommen, wesentlich mehr Details gibt es aktuell noch nicht. Wir haben gesehen, dass die Japaner erneut auf Layered-Armor-Sets setzen, damit die Jäger ihr Erscheinungsbild individueller anpassen dürfen. Am 26. März 2020 dürfen wir selbst Hand anlegen, also wetzt schon einmal die Klingen, stolze Jäger.