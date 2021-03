Monster Hunter Rise: Jagdgrundlagen, Belagerungsschlacht und Kampf mit Goss Harag

You're watching Werben

Man kann wirklich nicht sagen, dass Capcom das neue Monster Hunter Rise nicht ordentlich präsentiert, denn allein in dieser Woche haben uns die Entwickler viele wertvolle Einblicke in das Actionspiel offenbart. Nachdem am Montag fortgeschrittene Spielmechaniken detailliert wurden, widmeten sich die Japaner interessierten Neulingen mit zwei grundlegenden Erklärvideos. Abgerundet wird die Tutorial-Lehrstunde mit einer vollständigen Jagd gegen den frostigen Bären Goss Harag, in der die Entwickler ihr Talent mit der Energieklinge unter Beweis stellen.

Im ersten Video veranschaulicht das Studio die generelle Gameplay-Schleife. Bevor ihr euch eurem Opfer nähert, muss die Jägergilde entsprechende Vorbereitungen treffen. Ihr solltet diese Zeit nutzen, um euren Charakter für die bevorstehende Konfrontation anzupassen. Sonst findet ihr euch möglicherweise in einer Situation wieder, in der ihr Hilfe von fremden Spielern benötigt oder die Mission gar abbrechen müsst. Im zweiten Video geht es um das neue Rampage-Feature, die große Belagerungsschlacht für bis zu vier Spieler. Während sie uns auf unterschiedliche Gefahren hinweisen, zeigt uns Capcom noch einmal, dass man selbstständig Verteidigungsanlagen erreichten kann.

Im dritten und letzten Video bekommen wir eine komplette, kommentierte Gameplay-Präsentation einer Jagdmission zu Gesicht. Das Ziel ist das Monster Goss Harag. Capcom demonstriert unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, stellt die Charge-Blade-Waffenklasse mit großer Finesse vor und zeigt uns die Umgebung Frosty Islands näher. Auch die Wyvernritt-Funktion wird vorgestellt, damit seid ihr in der Lage, benommene Monster für kurze Zeit zu reiten. Wer noch vor der Veröffentlichung der Nintendo-Switch-Version von Monster Hunter Rise am 26. März mehr zum Spiel erfahren möchte, hat jetzt also jede Menge neues Material zum Studieren.