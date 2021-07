Monster Hunter Rise: Amaterasu aus Okami segnet euren Palamute

Capcom wird Ende des Monats eine weitere Markenkooperation für Spieler von Monster Hunter Rise auf den Weg bringen. Ab dem 30. Juli können Monsterjäger im neuesten Spiel der Reihe eine Event-Quest annehmen, die euch mit einer Layered-Armor (also einer rein visuellen Rüstung) für euren hündischen Palamute-Begleiter belohnt. Was ihr genau machen müsst, verrät uns der Entwickler noch nicht, doch die Belohnung ist die Mühe ganz sicher wert:

Das sogenannte "Ammy-Kostüm" verwandelt euren Palamute in Amaterasu, den weißen Wolf und Protagonisten aus Capcoms wunderbarem Abenteuer Okami. Genau wie die Vorlage wird der Palamute in bestimmten Situationen einen brennenden Ring auf dem Rücken tragen und sein kleiner grüner Freund Issun ist ebenfalls mit dabei. Während des Sprints kann er sogar Blumen aus dem Boden sprießen lassen. Im August ist die nächste Kollaboration in Monster Hunter Rise geplant, doch wer den Monsterjägern diesmal unter die Arme greift, ist nicht bekannt.

Quelle: Capcom.