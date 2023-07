Monster Hunter Now nimmt uns mit auf eine Jagd durch die Nachbarschaft, während Monster in die Welt eindringen

HQ

Später in diesem Sommer wird ein neuer Titel von Niantic, den Schöpfern des weltberühmten Pokémon Go-Phänomens, und ihre neue Partnerschaft mit Capcoms Monster Hunter-Franchise in einem neuen Android- und iOS-Handyspiel namens Monster Hunter Now.

Auch wenn es wie ein weiterer Versuch erscheinen mag, das soziale Phänomen zu replizieren, das die Welt im Sommer 2016 zum Spazierengehen brachte und Pokémon fing, ist die Geschichte und Hintergrundgeschichte der Monster Hunter-Serie hier sehr präsent, und das Geheimnis des Erscheinens dieser Kreaturen in unserer Welt zu lüften, wird unsere Hauptaufgabe sein. wie Sakae Osumi, Senior Producer des Titels, uns während eines Interviews auf der Summer Game Fest in Los Angeles erzählte.

In diesem Gespräch machte er deutlich, dass die Geschichte von MH Now sehr reichhaltig sein wird und mit der Geschichte der Hauptserie übereinstimmt, als wir ihn fragten, wie diese Hintergrundgeschichte in den Titel integriert werden würde.

"Ja, da du die Geschichte erwähnt hast, haben wir diese Hintergrundgeschichte, in der wir dir erzählen, warum plötzlich die Monster in unserer Welt aufgetaucht sind, und sie beginnt mit einer Handlung, einer Quest. So wirst du nach und nach lernen, warum die Monster in unserer Welt aufgetaucht sind und was du tun musst, und wie du gegen die Monster kämpfst, wie du die Monster jagst, wie du die Ausrüstung herstellst und wie du diese Ausrüstung verbesserst, und deine Reise fortsetzen. Also, die Hauptlinie, eine Hauptlinien-Story-Quest, die wichtigen Teile, die Spieler an Bord der Monster Hunter Now zu bringen."

Und mit dieser starken Geschichte besteht der nächste Schritt darin, die Menschen miteinander und mit dem Spiel zu verbinden. Osumi spricht über die gemeinsame Vision mit Niantic, mit Freunden oder anderen lokalen Spielern sowohl in der Stadt als auch auf dem Land auf die Jagd zu gehen, und dass die Monster, die wir entdecken, auch mit dem lokalen Ökosystem und den geografischen Einschränkungen der Spieler verbunden sein werden.

"Wir verwenden die realen Kartendaten, so dass einige Monster, die im Wasserbereich leben, eine höhere Chance haben, diesen Monstern entlang des Flusses oder am Meer zu begegnen. Und für wüstenartige Monster gibt es vielleicht eine größere Chance, wüstenartige Monster in einem echten Wüstengebiet wie Kalifornien zu finden, aber wir beschränken es nicht nur auf die Wüste, denn wenn Sie in der Stadt leben und nicht viel Zeit haben, außerhalb der Stadt zu reisen, werden Sie im Betondschungel stecken bleiben.

Wir finden also das Gleichgewicht dieser Fantasiewelt, die sich in die reale Welt einfügt, aber um einer Vielzahl von Menschen, die auf der städtischen oder der ländlichen Seite leben, die gleichen Chancen zu bieten, dreht sich der Lebensraum dieser Monster zufällig und sie können sich jeden Tag ändern."

Monster Hunter Now wird im September auf Apple und Android Handys veröffentlicht, zu einem noch zu bestätigenden Datum.