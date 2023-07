Monster Hunter Now hat ein Erscheinungsdatum

HQ

Monster Hunter Now wurde im April dieses Jahres vom Pokémon Go-Entwickler Niantic angekündigt und Anfang Juli wurde auch der Beta-Test abgeschlossen, jetzt wissen wir, dass das Spiel am 14. September ordnungsgemäß starten wird. Genau wie in Pokémon Go verwendet Niantic AR-Technologie, was bedeutet, dass sich die Monster in Ihrer Nähe befinden und vor Ihnen erscheinen, wo Sie sich befinden.

Bei der Veröffentlichung werden auch sechs Waffen verfügbar sein: Schwert &; Schild, Großschwert, Langschwert, Hammer, Lichtpistole und Bogen. Außerdem läufst du mit einer sogenannten Paintball-Mechanik, was bedeutet, dass du als Spieler mit diesem Paintball-Gadget Monster markieren kannst, die du unterwegs findest, und wenn du dann zum Beispiel nach Hause kommst, kannst du die Jagd nach dem markierten Monster fortsetzen.

Du kannst dich jetzt auch sowohl auf iOS als auch auf Android vorregistrieren, je mehr Leute sich vor der Veröffentlichung registrieren, desto besser ist der Bonus für alle Spieler, die dies tun, wenn es an der Zeit ist, Monster Hunter Now auf die Welt loszulassen.

Schließlich hat Niantic auch angekündigt, dass im Laufe der Zeit weitere Monster hinzugefügt werden. Am 14. September können Anjanath, Barroth, Diablos, Great Girros, Great Jagras, Jyuratodus, Kulu-Ya-Ku, Legiana, Paolumu, Pukei-Pukei, Rathalos, Rathian und Tobi Kadachi gejagt und gefangen werden.